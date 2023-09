Vitória empresta volante Charlys para o Verona, da Itália

Volante Charlys assina com o Verona, da Itália, ao lado do empresário Edson Neto. Crédito: Divulgação

Revelado na base da Toca do Leão, o volante Charlys vai jogar no futebol europeu. O atleta de 19 anos foi emprestado pelo Vitória ao Hellas Verona, da Itália, por uma temporada, com opção de compra por valor fixado.



Charlys integrava o elenco principal do Vitória, comandado por Léo Condé, mas nunca foi utilizado pelo treinador. O jogador foi relacionado para dois jogos da Série B do Brasileiro, contra Juventude e Sport, na 15ª e 18ª rodada, respectivamente, mas não deixou o banco de reservas.

“Estou bem motivado com essa oportunidade de atuar na Europa, em um grande clube, de uma das principais ligas do futebol mundial. Estava feliz no Vitória e só tenho que agradecer por tudo o que vivi lá, mas, quando surgiu a proposta, eu e meu empresário, Edson Neto, nos reunimos com a diretoria para analisar o que seria melhor para todos. Será uma ótima oportunidade para eu evoluir como jogador e como pessoa”, afirmou Charlys.

Formado pelo Vitória, o volante também passou pela base do Athletico-PR. No ano passado, após fazer três jogos da Copa São Paulo com a equipe baiana, o jogador foi emprestado ao time sub-20 do clube do Sul, onde disputou 27 partidas pelo Paranaense e Brasileiro da categoria, marcando dois gols.