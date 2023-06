Vitória encaminha acerto para renovação com o volante Rodrigo Andrade

Rodrigo Andrade é um dos destaques do Vitória na Série B do Brasileiro. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória não terá Rodrigo Andrade contra o Juventude na próxima rodada da Série B do Brasileiro, mas o torcedor rubro-negro poderá ver o volante defender o time até o final do torneio de acesso. Diretoria e jogador encaminharam um acordo para renovação do contrato que se encerraria em 31 de julho.



O novo vínculo vai até dezembro deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Sociedade e confirmada pela reportagem do CORREIO. O anúncio oficial deve ser feito pelo clube nas próximas horas.

Homem de confiança do técnico Léo Condé e pilar do meio-campo do Vitória na Série B, Rodrigo Andrade deu a volta por cima na Toca do Leão. Após ser emprestado por mais de dois anos, o volante chamou a atenção pelo desempenho em campo e foi convocado a voltar para reforçar o elenco rubro-negro.

Ele se reapresentou em dezembro do ano passado, com 22 dias de atraso do início da pré-temporada, o que irritou os torcedores e gerou desconfiança. No entanto, o bom futebol exibido dentro das quatro linhas fizeram com que o jogador ganhasse moral e importância dentro do elenco, a ponto da renovação de seu contrato ser tratada como uma das prioridades da diretoria.

Revelado pelo Paysandu, Rodrigo Andrade chegou ao Vitória em 2018 com 50% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro. Em julho de 2020, ele teve o contrato ampliado por mais três temporadas, até julho de 2023.

Em 2020, o volante fez 13 jogos com a camisa vermelha e preta e, em outubro, foi emprestado ao CSA. Depois, em março de 2021, ao Guarani, time que defendeu até o final da Série B do Brasileiro do ano passado.

Na temporada passada, Rodrigo Andrade fez 37 jogos pelo Bugre e marcou um gol. Atuando como segundo homem de meio-campo, ele foi titular absoluto da equipe paulista na divisão de acesso e chamou a atenção do técnico João Burse, responsável pela montagem inicial do elenco do Vitória. Este ano, ele defendeu o Leão em 26 jogos, 25 deles como titular, e marcou três gols.

JUVENTUDE

Rodrigo Andrade é desfalque diante do Juventude, próximo adversário do Vitória na Série B. Ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso na 15ª rodada. A bola rola no estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul, no domingo (2), às 15h30.

É a segunda vez que ele será baixa no time durante a competição nacional. Pelo mesmo motivo, o volante também ficou fora da 7ª rodada, quando o Leão jogou fora de casa e perdeu para o Mirassol por 2x0.