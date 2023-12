Vitória encaminha contratação de Matheus Bidu, do Corinthians

Matheus Bidu deve ser emprestado ao Vitória para temporada 2024. Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A lateral-esquerda do Vitória vai ganhar mais duas opções para a temporada 2024. Além de Patric Calmon, ex-Cuiabá, o clube tem acerto com outro jogador para a posição: Matheus Bidu, do Corinthians. O atleta de 24 anos deve chegar à Toca do Leão por empréstimo, até o fim do ano que vem. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo CORREIO.

Bidu foi contratado pelo time paulista no fim de 2022, com a missão de substituir Lucas Piton, vendido ao Vasco. Mas não rendeu o esperado, e acabou alternando a titularidade com o experiente Fábio Santos, que se aposentou ao fim do Brasileirão. Terminou a temporada com 38 jogos disputados - sendo 29 como titular -, com um gol marcado e uma assistência.

Ele está fora dos planos do técnico Mano Menezes para 2024 e, assim, tem caminho aberto para fechar com o Vitória. Vale lembrar que o rubro-negro aguarda a aprovação do orçamento, em votação na próxima segunda-feira (18), para efetivar novas contratações.

Revelado pelo Guarani, Matheus Bidu estreou como profissional em 2019. A primeira boa sequência de jogos veio na temporada seguinte, quando atuou em 41 partidas, com quatro gols marcados e três assistências. Já em 2021, foi titular nos 45 duelos que disputou pelo Bugre, com quatro gols e cinco assistências.

O lateral foi emprestado ao Cruzeiro para a temporada 2022. Entrou em campo em 39 jogos, com três gols e três assistências. No fim daquele ano, acertou com o Corinthians, até o fim de 2025.