Vitória encaminha contratação do lateral Patric Calmon

Lateral esquerdo Patric Calmon durante treino do Cuiabá. Crédito: AssCom Dourado

O Vitória pode anunciar um novo reforço em breve. Trata-se do lateral esquerdo Patric Calmon, que foi revelado pelo rival Bahia e está no Cuiabá. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.



Patric Calmon será o quinto reforço contratado pelo Vitória na janela de transferência, o segundo vindo do Cuiabá. Esta semana, o atacante Iury Castilho, que também estava no time do Mato Grosso, foi anunciado oficialmente. Antes, os volantes Jhonny Lucas e Dudu, e o atacante Mateus Gonçalves já tinham chegado à Toca.

No início da temporada, o lateral esquerdo defendeu o Ypiranga-RS e foi eleito o melhor jogador de sua posição do Campeonato Gaúcho. Em março, ele foi contratado pelo Cuiabá para disputar a Série A do Brasileiro.

Com a camisa do Dourado, Patric Calmon fez sete jogos, quatro deles como titular. A última vez que o jogador entrou em campo foi há um mês, no segundo tempo da derrota para o Vasco, em 26 de junho.

Patric Calmon tem 29 anos, foi revelado pelo Bahia e tem também clubes como Atlético-GO, Audax e Sampaio Corrêa no currículo.