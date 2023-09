Vitória encara o Mirassol para tentar vencer sétimo jogo seguido em casa na Série B

Léo Gamalho é uma das apostas do Vitória contra o Mirassol. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A liderança isolada da Série B foi consolidada principalmente diante da torcida. O Barradão é um dos principais trunfos do Vitória no caminho que está sendo traçado rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e palco do jogo desta sexta-feira (1º), contra o Mirassol. A bola rola às 19h15, pela 26ª rodada.



Já são dois meses conquistando todos os pontos possíveis como mandante. O Leão vem de seis vitórias seguidas em casa, contra Sampaio Corrêa, Novorizontino, Chapecoense, ABC, Ceará e Botafogo-SP. Esses 18 pontos renderam uma gordura importante no atual momento do campeonato.

O rubro-negro iniciou a rodada com três pontos de diferença para o segundo colocado e seis para o quinto (caiu para quatro depois que Novorizontino e Juventude jogaram). Melhor: não corre o risco de deixar o topo da tabela mesmo em caso de derrota, porque o Sport, único time com chance de igualar os 48 pontos, tem dois triunfos a menos e ficaria atrás no critério de desempate.

O Vitória disputou 12 jogos em Salvador nesta Série B e venceu 10. Além dos times já citados, também foram derrotados no caldeirão rubro-negro: Ituano, CRB, Londrina e Ponte Preta. No total, 30 pontos conquistados como mandante. A ideia é somar mais três esta noite.

As únicas duas equipes que conseguiram pontuar no Barradão foram Atlético-GO e Criciúma. O time goiano venceu por 3x2, na 6ª rodada, em 14 de maio. Depois, em 11 de junho, na 12ª rodada, a equipe catarinense também derrotou o rubro-negro, por 1x0.

Já faz 81 dias que a nação vermelha e preta não sabe o que é deixar o estádio sem comemorar uma vitória. Dever de casa bem feito em campo e na arquibancada: 242.820 pagantes foram ao Barradão nesta Série B, média de 20.235 por partida. Nenhum outro clube atraiu mais público no torneio, embora o Ceará tenha média maior (24.140). Isso acontece porque o time cearense cumpriu punição em quatro rodadas.

MUDANÇAS

A escalação terá mudanças para enfrentar o Mirassol. O zagueiro Camutanga, o volante Marco Antônio e o atacante Mateus Gonçalves estão suspensos. Destes, apenas Camutanga foi titular na rodada passada, no empate de 0x0 com o Atlético-GO. João Victor será o substituto.

Esta será a única mudança por obrigação, mas é possível que o técnico Léo Condé faça uma segunda por opção. Recuperado de lesão, o atacante Osvaldo entrou no final do jogo contra o time goiano e deve voltar a ser titular. Garçom rubro-negro na Série B, com seis assistências, ele tende a começar jogando, o que levaria Thiago Lopes a perder a posição.

As novidades não devem se restringir às quatro linhas. Recuperados de lesão, o lateral direito Railan e o volante Rodrigo Andrade treinaram normalmente com o grupo ao longo da semana e vão reforçar as opções no banco.