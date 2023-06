Vitória encara o Sampaio Corrêa para voltar ao G4 da Série B

Zagueiro Camutanga vai reforçar o Vitória contra o Sampaio Corrêa. Crédito: Divulgação ECVitória

Com o apoio de sua torcida, o Vitória vai tentar se reabilitar na Série B do Brasileiro para seguir entre os protagonistas da competição. Às 21h30 desta quarta-feira (28), o Leão recebe o Sampaio Corrêa, no Barradão. Com 25 pontos, o time comandado pelo técnico Léo Condé depende apenas das próprias forças para se garantir no G4 ao final da 14ª rodada, mas um novo tropeço pode fazer o rubro-negro ficar fora do grupo de acesso pela primeira vez nesta edição.

Depois de perder dois jogos seguidos, para Criciúma e Guarani, o Vitória caiu para a 4ª colocação ao fim da rodada passada. Na abertura da rodada, no entanto, com o triunfo do Criciúma sobre o CRB em Santa Catarina, a equipe vermelha e preta saiu do G4 e está em 5º lugar.

O Leão já não está ligado apenas em quem está acima dele, mas também em quem tem posição inferior na tabela. O Mirassol entra em campo hoje, no mesmo horário, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, e também tem a chance de ultrapassar. A equipe paulista é a 6ª colocada, com os mesmos 25 pontos do Vitória, só que saldo de gols bem inferior (12 contra 4).

Para voltar a vencer no campeonato, o ataque do time baiano precisará funcionar outra vez. O setor ofensivo rubro-negro passou em branco nas duas últimas rodadas. O segundo melhor ataque da competição, com 22 gols, atrás só do Sport (23), deve contar com reforço importante no time titular para munir os homens de frente.

Depois de um mês e meio, Giovanni Augusto deve voltar a ficar entre os 11. Contratado para ser o camisa 10 do time, o jogador sofreu com lesões e reapareceu no banco de reservas nas últimas duas partidas. Dessa vez, a tendência é que ele comece jogando. Com isso, Zé Hugo ou Wellington Nem devem perder vaga na equipe.

O técnico Léo Condé também tinha a esperança de ter mais um homem de área à disposição. Léo Gamalho não joga há pouco mais de um mês e está recuperado de uma torção no tornozelo e da cirurgia para tratamento de câncer de pele. Apesar disso, o centroavante não entrou na lista de relacionados para o duelo com o Sampaio. A defesa tem reforço certo. Após cumprir suspensão, o zagueiro Camutanga voltará ao time.

O Vitória deve jogar com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Tréllez e Wellington Nem (Zé Hugo).