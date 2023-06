Vitória pega o Guarani para seguir na briga pela ponta da tabela

Tréllez é o artilheiro do Vitória na Série B, com quatro gols marcados. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A derrota para o Criciúma no Barradão custou ao Vitória a liderança da Série B. O Leão não tem mais chances de voltar à primeira colocação nesta rodada - já que o Novorizontino bateu, de virada, o Tombense. Mas o rubro-negro precisa voltar a ganhar para se manter na briga pelo topo da tabela. Para isso, vai enfrentar um Guarani em má fase.





Os dois times medem forças neste domingo (25), às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Com 25 pontos, o rubro-negro está em quarto e pode retornar ao menos à segunda posição. Isso porque chegaria aos 28 e ultrapassaria dois rivais que já entraram em campo no fim de semana: Sport e Vila Nova, ambos com 27. Vale lembrar que a equipe pernambucana tem um jogo a menos. A partida contra o CRB, adiada da 1ª rodada, só acontecerá no dia 5 de julho.

Já o Novorizontino chegou no sábado (24) aos 29 pontos e não pode ser alcançado pelo Vitória.

A boa notícia é que o adversário da vez do rubro-negro é um time em um momento ruim. Depois de começar bem a Série B, o Guarani acumula seis jogos sem ganhar - um jejum que fez o time perder lugar no G4 e cair para o meio da tabela. Também provocou a demissão do técnico Bruno Pivetti e a chegada de Umberto Louzer, que fará sua estreia diante do Leão.

Para enfrentar o Bugre, o Vitória também conta com sua força fora de casa. O time do técnico Léo Condé entra na 13ª rodada como um dos melhores visitantes da Série B: tem 72,2% de aproveitamento, com 11 gols marcados e apenas quatro sofridos em seis jogos.

Além disso, o Leão não perde longe dos seus domínios há mais de um mês, quando caiu para o Mirassol por 2x0. É, até aqui, a única derrota da equipe como visitante nesta Série B. Também acumula um empate, com Avaí, e vitórias sobre ABC, Botafogo-SP, Ceará e Tombense.

Escalação

O técnico Léo Condé terá que fazer ao menos uma mudança para o jogo contra o Guarani. O zagueiro Camutanga está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que João Victor fique com a vaga, para atuar ao lado de Wagner Leonardo.

Quem também pode aparecer entre os titulares é o meia Giovanni Augusto. Depois de desfalcar o Vitória em seis jogos seguidos por causa de uma lesão na panturrilha, o meia voltou a ser relacionado contra o Criciúma, quando começou no banco de reservas.

Condé contará ainda com retornos no ataque. Welder está recuperado de uma lesão muscular na face anterior da coxa direita, enquanto Zé Hugo volta a ficar à disposição após passar por procedimento dentário.

Um possível Vitória tem: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Zé Hugo (Giovanni Augusto) e Tréllez.