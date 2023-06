Vitória está novamente impedido de registrar atletas

Barradão, estádio do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória recebeu mais uma punição da Fifa e está proibido de registrar atletas pelo prazo de seis meses. A notificação atual é referente ao descumprimento de uma dívida no valor de R$ 70 mil.



Procurado pelo CORREIO, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou a punição e informou que a dívida já foi negociada para que o clube possa voltar a registrar atletas.



O “transfer ban” (proibição de transferência) proíbe o registro de atletas. O clube pode até contratar novos atletas, mas só poderá registrá-los e colocá-los para jogar após sanar as dívidas.

“A situação depende apenas de trâmites internos para baixar a proibição de registo que foi imposta ao Vitória. As situações já estão encaminhadas e dependem de tramitar perante ao CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) para encerrar”, afirmou o diretor jurídico do Vitória, Dilson Pereira.

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro será aberta em 3 de julho e se encerra em 2 de agosto. O volante Dudu, ex-Volta Redonda e recém-chegado à Toca a aguarda para ser registrado. Até isso ocorrer, ele não pode entrar em campo com a camisa do Vitória.

OUTRA VEZ

Não é a primeira vez que o Vitória é notificado de uma punição aplicada pela Fifa. Em 2022, o rubro-negro passou por isso três vezes. A primeira ocorreu em janeiro daquele ano, referente a uma dívida de R$ 1 milhão com o jogador argentino Walter Bou, contratado em julho de 2018, na gestão do ex-presidente Ricardo David. O clube conseguiu quitar o pagamento ao jogador em março e foi liberado para registrar atletas outra vez.

Porém, em julho, o Leão foi novamente punido pelo órgão máximo do futebol por não pagar o Boca Juniors, clube que emprestou o atacante. O valor nominal era de 350 mil dólares.

Depois, em outubro, chegou à Toca uma nova notificação referente a uma dívida com o Universidad Católica de Quito, do Equador, pela contratação do atacante Jordy Caicedo, no valor de 580 mil dólares. A negociação entre o clube baiano e equatoriano ocorreu em 2019, durante a gestão do ex-presidente Paulo Carneiro.