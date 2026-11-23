MUITA CONFIANÇA

Vitória faz grande jogo, goleia o Internacional no Beira-Rio e respira aliviado na Série A

Rubro-Negro conquistou três pontos diante de um rival direto na luta contra o rebaixamento

D Da Redação

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 21:37

Vitória X Internacional Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória fez bonito no Beira-Rio. Em uma atuação de personalidade, eficiência e muita força ofensiva, o Leão conquistou uma grande vitória fora de casa ao bater o Internacional por 5x2, nesta segunda-feira (23), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time baiano mostrou poder de fogo, aproveitou as oportunidades e saiu de Porto Alegre com três pontos, longe da zona de rebaixamento.

Com o resultado, subiu para o 13º lugar, com 44 pontos. Agora, a equipe do técnico Rafael Lacerda vai enfrentar o Santos, no próximo domingo (29), às 16h, no Barradão.

O Leão precisou de apenas 12 segundos para mostrar que não estava disposto a ser um mero espectador no Beira-Rio. Com uma postura agressiva desde o apito inicial, o Rubro-Negro aproveitou uma falha na saída de bola do Colorado para abrir o placar com Renê e estabelecer o ritmo que pretendia imprimir à partida. O gol relâmpago, o mais rápido do Campeonato Brasileiro de 2026, deu confiança ao time baiano, que encontrou espaços para explorar a velocidade nos contra-ataques.

A equipe de Rafael Lacerda soube aproveitar o cenário. Mesmo depois de recuar suas linhas e permitir que o rival tivesse mais posse de bola, o Vitória não abriu mão de buscar o ataque. Foi justamente em uma transição rápida que saiu o segundo gol. Renê conduziu pela direita e encontrou Tarzia livre na área para ampliar a vantagem aos 18 minutos. A eficiência vermelha e preta contrastava com a dificuldade dos donos da casa para transformar o volume ofensivo em chances claras.

O cenário, no entanto, começou a mudar na metade final da etapa. O Inter passou a encontrar mais espaços, aumentou a pressão e obrigou o Vitória a se concentrar quase exclusivamente na marcação. Depois de algumas tentativas, os gaúchos diminuíram a diferença aos 40 minutos, quando Vitinho aproveitou o rebote de Lucas Arcanjo após finalização de Ronaldo. O gol mudou o ambiente no Beira-Rio e deu novo fôlego aos mandantes, que ainda ameaçaram em cabeçada de Juninho, pouco antes do intervalo chegar.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Vitória conseguiu recuperar parte da confiança que havia perdido nos minutos finais da primeira etapa. Mesmo com o Internacional tentando assumir o controle, o time baiano voltou a encontrar espaços nas transições ofensivas. Aos 11 minutos, ampliou a vantagem em um lance que contou com a colaboração do goleiro Kauan Jesus. Após cruzamento, o arqueiro não conseguiu segurar a bola, e Ramon, outro personagem da chamada Lei do Ex, aproveitou a sobra para marcar o terceiro gol do Leão na partida.

O novo golpe não tirou o Inter da partida. O Colorado manteve a pressão e encontrou em Vitinho uma das principais armas para incomodar. A equipe rubro-negra ainda teve a oportunidade de praticamente definir o confronto em contra-ataque puxado por Renê, que deixou Tarzia em boas condições para finalizar. O atacante parou em Kauan Jesus, e a equipe gaúcha ganhou sobrevida para continuar insistindo.

A pressão dos donos da casa acabou surtindo efeito aos 24 minutos. Vitinho apareceu novamente pela direita e cruzou para Alerrandro, que subiu livre na área e cabeceou sem chances para Lucas Arcanjo. O gol recolocou o Inter na disputa e aumentou a tensão para o Vitória, que passou a ter de administrar mais uma vez a curta vantagem diante de um adversário disposto a buscar o empate.