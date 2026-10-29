CHANCE DE OURO

Vitória faz peneira neste sábado (31) em Salvador; veja como participar

Avaliação é aberta a garotos de 8 a 14 anos

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:34

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Garotos que sonham em vestir a camisa do Vitória terão uma oportunidade neste sábado (31). O clube vai promover uma avaliação aberta e gratuita para observar jovens jogadores e reforçar as categorias de base. A atividade começa às 8h, no Campo do Areal, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

A seletiva é voltada para meninos nascidos entre 2012 e 2018, ou seja, com idades entre 8 e 14 anos. Os jovens serão observados pela equipe do Leão, que busca identificar talentos para as divisões de formação do clube. A ação é realizada em parceria com o Projeto Mané Cidadão, iniciativa que atua na comunidade e vai receber a avaliação no campo do bairro.

O que levar

Para participar, cada candidato precisa apresentar um documento de identidade original. Também é obrigatório comparecer com o material esportivo adequado: calção, meiões, camisa preta, chuteira para campo society.

