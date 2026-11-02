RECOMEÇO

Vitória faz primeiro treino sem Jair Ventura; veja quem comandou a equipe

Elenco se reapresentou após derrota para o Coritiba e iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense, sexta-feira (6), no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 18:23

Cléber dos Santos está no comando da equipe após a demissão de Jair Ventura Crédito: Victor Ferreira/ECV

Já sem Jair Ventura, o Vitória iniciou nesta segunda-feira (2) a preparação para enfrentar o Fluminense, na sexta (6), às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Horas depois do anúncio da demissão, o elenco se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura, após a derrota por 2x0 para o Coritiba, e as atividades foram comandadas interinamente por Cléber dos Santos, auxiliar técnico fixo do clube.

Antes dos jogadores irem a campo, o presidente Fábio Mota reuniu o grupo na academia do clube e comunicou oficialmente a rescisão contratual de Jair Ventura e de seus auxiliares, Emílio Faro e Antônio Macedo.

Até a chegada de um novo treinador, Cléber dos Santos segue no comando da equipe. Aos 47 anos, ele chegou ao Vitória em setembro de 2025 como auxiliar de Rodrigo Chagas e permaneceu no cargo durante toda a passagem de Jair Ventura.

Antes disso, construiu a carreira como braço direito de Zé Ricardo, com quem trabalhou no Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Fortaleza, Cruzeiro e Goiás, além do Shimizu S-Pulse, do Japão. No Flamengo, também treinou o time sub-20 e dirigiu a equipe principal de forma interina no início de 2025.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG 1 de 20

Como foi o treino

Após o aquecimento com o preparador físico Juninho Nogueira, o elenco fez um rondo de circulação. Na sequência, o grupo foi dividido em três equipes de sete jogadores para um jogo reduzido competitivo, em sistema de rodízio.

Para enfrentar o Fluminense, Cléber, ou quem assumir o time, não poderá contar com o zagueiro Brítez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o lateral Luan Cândido volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, também por três amarelos, assim como Marinho, que foi expulso contra o Athletico-PR e cumpriu suspensão contra o Coxa. Jamerson, que não enfrentou o Coritiba por ser emprestado pelo clube paranaense, também retorna.

No departamento médico, Mateus Silva, Ramon, Ricceli e Walace treinaram separadamente com o preparador físico assistente Diego Almeida. Dudu fez tratamento e correu em volta do campo, enquanto Nathan e Fabiano seguem em recuperação de cirurgias.

Próximos passos

O elenco volta a treinar na tarde desta terça-feira (3), na Toca do Leão, para dar sequência à preparação para o duelo com o Fluminense. Até a partida, ainda serão feitas mais duas atividades, na quarta (4) e na quinta-feira (5).