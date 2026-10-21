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Vitória ganha três reforços na zaga para reta final do Brasileirão

Recuperados de lesões, Edu, Camutanga e Kauan voltam a treinar com o grupo

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:44

Camutanga, Edu e Kauan começaram a treinar normalmente com o restante do elenco Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória ganhou três opções para o setor defensivo na reta final do Campeonato Brasileiro. Os zagueiros Edu, Camutanga e Kauan, que se recuperavam de lesões, já estão integrados ao elenco e participaram normalmente do treino desta quarta-feira (21), na preparação para o duelo contra o Athletico-PR. A partida está marcada para sábado (24), às 16h30, no Barradão, pela 32ª rodada. O Rubro-Negro ocupa a 13ª posição, com 37 pontos.

Edu volta após sete meses

O retorno mais aguardado é o de Edu. O zagueiro, que vinha como titular, não entra em campo desde 11 de março, quando sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles da perna esquerda no clássico Ba-Vi, pelo Brasileirão. Ele precisou passar por cirurgia, e a previsão inicial do departamento médico era de até oito meses de recuperação, o que colocava em dúvida sua presença no restante da temporada. Pouco mais de sete meses depois da lesão, Edu já treina normalmente com os companheiros.

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Camutanga supera fratura no pé

Camutanga também está de volta depois de um longo período parado. O defensor fraturou o pé esquerdo em 5 de abril, no empate por 1x1 com a Chapecoense, na Arena Condá, após uma dividida. A lesão atingiu a articulação de Lisfranc, região do meio do pé, e exigiu cirurgia, realizada no dia 13 do mesmo mês. A estimativa era de cerca de seis meses de recuperação.

Kauan recuperado de lesão muscular

O terceiro nome é Kauan Coutinho, de 19 anos, revelado nas categorias de base do clube. Ele sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e não é relacionado desde o jogo contra o Grêmio, no Barradão, em 7 de setembro. Sob o comando de Jair Ventura, o jovem atuou em apenas duas partidas.

Kauan e Camutanga vinham fazendo juntos a segunda etapa da transição física, com acompanhamento da preparação física, antes de serem liberados para treinar com o restante do elenco.

Cacá também volta contra o Athletico-PR

Além dos três recuperados, que ainda não têm presença garantida no sábado, o Vitória terá a volta do zagueiro Cacá. Titular absoluto da equipe, o defensor cumpriu suspensão no empate com o Corinthians, na rodada passada, e deve retornar ao time titular.

Com isso, Jair Ventura, que na última rodada teve apenas Luan Cândido, Brítez e Darlan à disposição para a zaga, passa a contar com sete opções no setor. Darlan chegou na segunda janela de transferências, emprestado pelo Gama.

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