Vitória iguala campanha do último acesso à Série A

Time do Vitória em jogo contra a Chapecoense. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O título simbólico de campeão do primeiro turno da Série B do Brasileiro atesta que o Vitória está no caminho certo em busca do acesso à elite do futebol nacional. Não apenas os resultados recentes apontam isso como também as estatísticas do histórico rubro-negro na segunda divisão. A campanha atual é igual à da última vez que o Leão comemorou o retorno à Série A.



A vitória por 1x0 contra a Chapecoense festejada na última segunda-feira (24), no Barradão. garantiu a manutenção da liderança e fez o time alcançar os mesmos números do primeiro turno da campanha de 2015. Assim como naquele ano, o Vitória concluiu as 19 rodadas da atual edição com 37 pontos somados e 64,9 % de aproveitamento. A diferença é que agora chegou a esse momento com uma vitória e duas derrota a mais.

O time comandado por Léo Condé tem 12 triunfos, um empate e seis derrotas. Em 2015, a essa altura, o Leão havia empatado quatro vezes e, ao final do torneio, subiu em 3º lugar, com 66 pontos, atrás de Botafogo e Santa Cruz.

De 2006 para cá, quando o Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, o Vitória comemorou outros dois acessos à Série A, em 2007 e 2012. A campanha atual é superior à primeira e inferior à segunda.

Em 2007, o Vitória chegou ao final do primeiro turno na 4ª colocação, com 30 pontos, depois de 10 triunfos e nove derrotas, sem empatar nenhum jogo, com um aproveitamento de 52.6%. O líder àquela altura era o Criciúma, dono de 37 pontos, que não conseguiu manter o ritmo e acabou pelo meio da tabela. Já o rubro-negro fechou a competição na mesma posição que virou o turno e comemorou o acesso com 59 pontos, atrás de Coritiba, Ipatinga e Portuguesa.

Apesar de muito positiva, a campanha atual não conseguiu bater a de 2012, quando o Vitória encerrou o turno no topo da tabela, com 44 pontos e 77.2% de rendimento depois de colecionar 14 vitórias, dois empates e três derrotas. Apesar do ímpeto no primeiro turno, o Leão não conseguiu o título e festejou o retorno à elite na 4ª colocação, com 71 pontos, atrás de Goiás, Criciúma e Athletico-PR.

BOLA NA REDE

Apesar de ser dono do melhor ataque da atual edição da Série B, com 29 gols anotados, assim como o Sport, o número de tentos é o menor colecionado pelo Vitória se comparado à artilharia do time ao final do primeiro turno nas três vezes em que o rubro-negro subiu. Em 2007, o Vitória marcou 40 gols nas 19 primeiras rodadas da divisão de acesso. Em 2012 foram 35 e, em 2015, o time balançou a rede 30 vezes.

Já no quesito gols sofridos, a campanha atual supera a das três em que o rubro-negro comemorou a volta à elite. Nesta edição, a defesa foi vazada apenas 15 vezes nas 19 rodadas iniciais. Em 2007, quase o dobro: 28 gols lamentados. Em 2012 foram 18 sofridos e, em 2015, os adversários encontraram o caminho das traves rubro-negras em 17 oportunidades.

As campanhas do Vitória no 1º turno nos anos em que conseguiu o acesso à Série A por pontos corridos:

2007

4º colocado | 30 pontos | 10 vitórias | 0 empates | 9 derrotas | 40 gols pró | 28 gols contra | 12 gols de saldo | 52,6 % Subiu em 4º lugar, com 59 pontos, atrás de Coritiba, Ipatinga e Portuguesa.

2012

1º colocado | 44 pontos | 14 vitórias | 2 empate | 3 derrotas | 35 gols pró | 18 gols contra | 17 gols de saldo | 77,2 % Subiu em 4º lugar, com 71 pontos, atrás de Goiás, Criciúma e Athletico-PR.

2015