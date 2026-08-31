NA CORDA BAMBA

Vitória inicia preparação para decisão contra o Vasco buscando quebrar sequência negativa e avançar na Copa do Brasil

Após três derrotas seguidas, time de Jair Ventura precisa reverter a vantagem do Vasco para seguir vivo na Copa do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 21:12

Elenco do Vitória treina para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste contra o Vasco Crédito: VICTOR

Após perder para o Atlético-MG por 2x1 no último sábado (29), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e retornar de Belo Horizonte, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira (31) e iniciou a preparação para o duelo decisivo contra o Vasco, no Barradão, nesta quarta-feira (2), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O momento do time e o histórico sob o comando de Jair Ventura, no entanto, não são animadores para que o Vitória consiga mais uma virada na Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 1x0, em São Januário, o Leão da Barra precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem depender dos pênaltis.

O problema é que o time vem de três derrotas consecutivas e essa já é a terceira vez sob o comando de Jair Ventura que o Vitória chega a uma sequência de três jogos sem vencer. No entanto, nas outras duas ocasiões, a equipe não conseguiu vencer a partida seguinte e sempre chegou ao quarto jogo sem vitórias.

Veja como foi Vasco 1x0 Vitória, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 1 de 8

A primeira sequência negativa ocorreu entre 18 e 29 de abril. Na ocasião, o time empatou com o Corinthians, foi derrotado por Flamengo e Athletico-PR e voltou a empatar contra o Confiança. A outra série aconteceu mais recentemente, entre 23 de julho e 3 de agosto, quando o Vitória empatou com o Botafogo e perdeu para Remo, Palmeiras e Athletico-PR.

Se o histórico se repetir e o Leão chegar à terceira sequência de quatro jogos sem vencer sob o comando de Jair Ventura, isso significará a eliminação da Copa do Brasil. Afinal, qualquer resultado que não seja uma vitória, até mesmo um triunfo por 1x0, que levaria a decisão para os pênaltis, vai resultar na queda do Rubro-Negro.

Apesar da situação delicada, Jair Ventura confia que conseguirá mais uma virada na Copa do Brasil, assim como aconteceu contra Flamengo e Athletico-PR.

“Sou o mesmo que levou ao título da Copa do Nordeste, o mesmo treinador que eliminou o Flamengo, que eliminou o Athletico. Eu sou a mesma pessoa. Se eu achar que por causa de três jogos não consigo mais extrair desse grupo eu seria um covarde. Então não acho que bateu no teto, não. Enquanto eu tiver chance de reverter, vou reverter”, garantiu o comandante rubro-negro.