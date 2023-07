Vitória inicia venda física de ingressos para jogo contra o ABC

O Vitória iniciou nesta segunda-feira (31) a venda física de ingressos para o jogo contra o ABC, o segundo do returno da Série B do Brasileiro. A bola rola na quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão. E os ingressos estão disponíveis em cinco lojas localizadas em shoppings de Salvador e Lauro de Freitas.



Também é possível adquirir os bilhetes através da internet, no site da Futebol Card. As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo, das 14h às 22h30.