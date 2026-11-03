FUTEBOL

Vitória já tem nome para substituir Jair Ventura contra o Fluminense

Rubro-negro recebe o time carioca nesta sexta-feira (6), no Barradão

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:42

Cléber dos Santos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória já definiu quem vai comandar o time no primeiro jogo após a demissão de Jair Ventura. A diretoria vai recorrer à própria comissão técnica para enfrentar o Fluminense nesta sexta-feira (6), às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado da partida pode definir os próximos passos do clube na escolha do treinador.

O escolhido é Cléber dos Santos, de 47 anos, auxiliar técnico fixo do Vitória. Ele comandou a reapresentação do elenco na segunda-feira (2), no CT Manoel Pontes Tanajura, e ficará à frente da preparação para o duelo com a equipe carioca. Na sexta, será o responsável por dirigir o time à beira do gramado.

Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba 1 de 4

Segundo a TV Bahia, a diretoria vai esperar o resultado da partida para decidir se procura um novo técnico. Em caso de vitória contra o time do Rio, Cléber pode ser efetivado. Se isso não ocorrer, o rubro-negro deve ir ao mercado em busca de um nome para comandar na reta final.

Cléber chegou ao clube em setembro de 2025 e foi apresentado no mesmo dia em que Rodrigo Chagas foi efetivado como treinador. Contratado para integrar a comissão permanente, ele seguiu no Vitória quando Jair Ventura assumiu o comando. Antes de chegar à Toca do Leão, trabalhou como auxiliar de Zé Ricardo em diferentes clubes.