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Vitória já tem nome para substituir Jair Ventura contra o Fluminense

Rubro-negro recebe o time carioca nesta sexta-feira (6), no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:42

Cléber dos Santos
Cléber dos Santos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória já definiu quem vai comandar o time no primeiro jogo após a demissão de Jair Ventura. A diretoria vai recorrer à própria comissão técnica para enfrentar o Fluminense nesta sexta-feira (6), às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado da partida pode definir os próximos passos do clube na escolha do treinador. 

O escolhido é Cléber dos Santos, de 47 anos, auxiliar técnico fixo do Vitória. Ele comandou a reapresentação do elenco na segunda-feira (2), no CT Manoel Pontes Tanajura, e ficará à frente da preparação para o duelo com a equipe carioca. Na sexta, será o responsável por dirigir o time à beira do gramado.  

Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba

Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba por Reprodução/Coritiba
Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba por Reprodução/Coritiba
Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba por Reprodução/Coritiba
Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba por Reprodução/Coritiba
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Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba por Reprodução/Coritiba

Segundo a TV Bahia, a diretoria vai esperar o resultado da partida para decidir se procura um novo técnico. Em caso de vitória contra o time do Rio, Cléber pode ser efetivado. Se isso não ocorrer, o rubro-negro deve ir ao mercado em busca de um nome para comandar na reta final.

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Cléber chegou ao clube em setembro de 2025 e foi apresentado no mesmo dia em que Rodrigo Chagas foi efetivado como treinador. Contratado para integrar a comissão permanente, ele seguiu no Vitória quando Jair Ventura assumiu o comando. Antes de chegar à Toca do Leão, trabalhou como auxiliar de Zé Ricardo em diferentes clubes. 

O interino assume a equipe a cinco rodadas do fim do Brasileirão, com o Vitória fora da zona de rebaixamento e sem vencer há quatro jogos. Jair Ventura foi demitido na segunda-feira (2), dois dias após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. O treinador havia garantido a permanência do Leão na Série A em 2025 e conquistado a Copa do Nordeste nesta temporada.  

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