Vitória joga mal mesmo com um a mais, é derrotado pelo Vasco e sai atrás nas quartas da Copa do Brasil

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 23:39
O Vitória teve mais uma atuação horripilante fora de casa e foi derrotado por 1x0 pelo Vasco na noite desta quarta-feira (26), no estádio de São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo tendo um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Cauan Barros, o Leão da Barra não conseguiu jogar e larga na disputa por uma vaga na semifinal em desvantagem, que ainda ficou barata pelo que o time apresentou.
Desde o começo da partida, o Cruzmaltino teve as rédeas do jogo, algo que mudou após a expulsão de Cauan Barros por colocar a mão na bola sendo o último homem. Depois disso, o Rubro-Negro passou a ter mais a bola, mas não conseguia criar. No segundo tempo, o Vasco foi superior explorando os contra-ataques, marcou com Andrés Gómez e teve boas chances de ampliar, enquanto o Vitória pouco fez para tentar reagir.
Precisando vencer por dois gols para se classificar sem depender dos pênaltis, o Vitória volta a encarar o Vasco pelo jogo de volta na próxima quarta-feira (2), no Barradão, às 21h30. Antes disso, porém, o time encara o Atlético-MG neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo no Rio de Janeiro começou como qualquer outro jogo do Vitória fora de casa: com o time totalmente retraído, tentando jogar unicamente na base da ligação direta. Como já é de costume também nos jogos do Leão como visitante, os donos da casa conseguiam criar com facilidade.
Logo aos três minutos de jogo, o Vasco quase abriu o placar com Colidio, que subiu livre para cabecear após cobrança de escanteio e tirou tinta da trave. Poucos minutos depois, o Cruzmaltino teve outra grande chance com Spinelli, que teve duas boas oportunidades em sequência para finalizar de dentro da área, mas foi travado pela defesa rubro-negra em ambas.
O cenário de controle absoluto do Vasco, porém, viria a mudar aos 15 minutos. Após sofrer pressão de Kayzer, Cauan Barros errou na saída de bola e usou o braço para parar a bola e evitar que o atacante avançasse completamente livre em direção ao gol. Num primeiro momento, o árbitro mostrou apenas o amarelo, mas, depois de ser chamado pelo VAR para revisão, aplicou o vermelho direto.
Em superioridade numérica, porém, o Vitória não necessariamente melhorou em campo como era de se esperar. O time passou a ficar mais com a bola, mas não fazia a menor ideia do que fazer com ela. A equipe de Jair Ventura, na maior parte do tempo, só trocava passes de forma infrutífera, quase como se estivesse com medo de arriscar algo.
O resultado foi um jogo sonolento e feio, com muito bate-rebate, em que o Vitória tinha mais a bola, mas não produzia nada e só chegava por meio de cruzamentos descalibrados e chutes de longe de Marinho. Tanto que terminou o primeiro tempo com apenas quatro finalizações.
Enquanto isso, o Vasco, mesmo jogando com um a menos e tentando explorar os contra-ataques, foi quem esteve mais perto de abrir o placar. As melhores chances da equipe cruzmaltina vieram já nos acréscimos da primeira etapa. Ramon Rique arriscou o chute de fora da área, Lucas Arcanjo fez grande defesa, mas rebateu para frente. Na segunda chance, o volante do Vasco tentou novamente e Cacá salvou no meio do caminho.
Ciente da boa oportunidade de já encaminhar a classificação para a semifinal, Jair Ventura voltou para o intervalo com um time mais ofensivo, com as entradas de Renê e Erick nos lugares de Caíque e Marinho. As mexidas, no entanto, não mudaram o Vitória ofensivamente, que seguia um deserto de ideias, além de terem deixado o time mais exposto defensivamente.
O Vasco acumulou chances claras no começo da segunda etapa até finalmente inaugurar o marcador aos 13 minutos. Andrés Gómez, que já tinha balançado as redes minutos antes, mas em posição irregular, recuperou a bola no meio de campo e arrancou com toda liberdade do mundo. Na entrada da área, driblou Zé Vitor com facilidade e bateu de canhota no canto direito de Lucas Arcanjo, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu defender.
Após o gol, o Vitória seguiu completamente apático em campo. Com as linhas muito espaçadas em todas as fases do jogo, o time não fazia a menor ideia do que fazer quando tinha a bola nos pés e era extremamente permissivo quando a perdia. Enquanto isso, o Vasco, que era quem parecia ter um a mais em campo, seguia acumulando chances claras a partir dos contra-ataques e até chegou a carimbar a trave com Colidio.
Do meio para o fim da segunda etapa, o Vasco adotou uma postura ainda mais conservadora e passou a encaixar menos contra-ataques, o que facilitou a vida da defesa rubro-negra. Mas, em compensação, o Leão seguia totalmente inofensivo no ataque. O time não fazia nada além de tentar cruzamentos, principalmente a partir de Jamerson pelo lado esquerdo, mas sem conseguir criar perigo real.
O time só foi levar perigo mesmo nos acréscimos. Primeiro com Walace, que saiu de cara para o gol após grande passe de Matheuzinho, mas parou em defesa de Léo Jardim. Depois, Erick também finalizou, mas novamente o arqueiro cruzmaltino defendeu. A tentativa de abafa, porém, chegou tarde demais, e o Vitória não conseguiu reagir após mais um jogo vergonhoso como visitante. Agora, terá que buscar mais uma virada no Barradão para seguir vivo na Copa do Brasil.
Vasco 1x0 Vitória - jogo de idas das quartas de final da Copa do Brasil
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique (Sosa) e Thiago Mendes (Tchê Tchê); Andres Gómez (Adson), Colídio (David) e Spinelli (Paulo Henrique). Técnico: Pedro Emanuel.
Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Caíque (Renê), Zé Vitor (Walace) e Martínez; Marinho (Erick), Matheuzinho e Renato Kayzer (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.
Local: São Januário, no Rio de Janeiro
Gols: Andres Gómez, aos 13 minutos do 2° tempo
Cartões amarelos: Caíque e Brítez (Vitória)
Cartão vermelho: Barros (Vasco)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)