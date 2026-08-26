DECEPCIONANTE

Vitória joga mal mesmo com um a mais, é derrotado pelo Vasco e sai atrás nas quartas da Copa do Brasil

Rubro-Negro teve um jogador a mais desde os 15 da primeira etapa, mas sofreu com a falta de criatividade e saiu de São Januário derrotado por 1x0

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 23:39

Vasco 1x0 Vitória - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Crédito: ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Vitória teve mais uma atuação horripilante fora de casa e foi derrotado por 1x0 pelo Vasco na noite desta quarta-feira (26), no estádio de São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo tendo um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Cauan Barros, o Leão da Barra não conseguiu jogar e larga na disputa por uma vaga na semifinal em desvantagem, que ainda ficou barata pelo que o time apresentou.

Desde o começo da partida, o Cruzmaltino teve as rédeas do jogo, algo que mudou após a expulsão de Cauan Barros por colocar a mão na bola sendo o último homem. Depois disso, o Rubro-Negro passou a ter mais a bola, mas não conseguia criar. No segundo tempo, o Vasco foi superior explorando os contra-ataques, marcou com Andrés Gómez e teve boas chances de ampliar, enquanto o Vitória pouco fez para tentar reagir.

Precisando vencer por dois gols para se classificar sem depender dos pênaltis, o Vitória volta a encarar o Vasco pelo jogo de volta na próxima quarta-feira (2), no Barradão, às 21h30. Antes disso, porém, o time encara o Atlético-MG neste sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

O duelo no Rio de Janeiro começou como qualquer outro jogo do Vitória fora de casa: com o time totalmente retraído, tentando jogar unicamente na base da ligação direta. Como já é de costume também nos jogos do Leão como visitante, os donos da casa conseguiam criar com facilidade.

Logo aos três minutos de jogo, o Vasco quase abriu o placar com Colidio, que subiu livre para cabecear após cobrança de escanteio e tirou tinta da trave. Poucos minutos depois, o Cruzmaltino teve outra grande chance com Spinelli, que teve duas boas oportunidades em sequência para finalizar de dentro da área, mas foi travado pela defesa rubro-negra em ambas.

O cenário de controle absoluto do Vasco, porém, viria a mudar aos 15 minutos. Após sofrer pressão de Kayzer, Cauan Barros errou na saída de bola e usou o braço para parar a bola e evitar que o atacante avançasse completamente livre em direção ao gol. Num primeiro momento, o árbitro mostrou apenas o amarelo, mas, depois de ser chamado pelo VAR para revisão, aplicou o vermelho direto.

Em superioridade numérica, porém, o Vitória não necessariamente melhorou em campo como era de se esperar. O time passou a ficar mais com a bola, mas não fazia a menor ideia do que fazer com ela. A equipe de Jair Ventura, na maior parte do tempo, só trocava passes de forma infrutífera, quase como se estivesse com medo de arriscar algo.

O resultado foi um jogo sonolento e feio, com muito bate-rebate, em que o Vitória tinha mais a bola, mas não produzia nada e só chegava por meio de cruzamentos descalibrados e chutes de longe de Marinho. Tanto que terminou o primeiro tempo com apenas quatro finalizações.

Enquanto isso, o Vasco, mesmo jogando com um a menos e tentando explorar os contra-ataques, foi quem esteve mais perto de abrir o placar. As melhores chances da equipe cruzmaltina vieram já nos acréscimos da primeira etapa. Ramon Rique arriscou o chute de fora da área, Lucas Arcanjo fez grande defesa, mas rebateu para frente. Na segunda chance, o volante do Vasco tentou novamente e Cacá salvou no meio do caminho.

Ciente da boa oportunidade de já encaminhar a classificação para a semifinal, Jair Ventura voltou para o intervalo com um time mais ofensivo, com as entradas de Renê e Erick nos lugares de Caíque e Marinho. As mexidas, no entanto, não mudaram o Vitória ofensivamente, que seguia um deserto de ideias, além de terem deixado o time mais exposto defensivamente.

O Vasco acumulou chances claras no começo da segunda etapa até finalmente inaugurar o marcador aos 13 minutos. Andrés Gómez, que já tinha balançado as redes minutos antes, mas em posição irregular, recuperou a bola no meio de campo e arrancou com toda liberdade do mundo. Na entrada da área, driblou Zé Vitor com facilidade e bateu de canhota no canto direito de Lucas Arcanjo, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu defender.

Após o gol, o Vitória seguiu completamente apático em campo. Com as linhas muito espaçadas em todas as fases do jogo, o time não fazia a menor ideia do que fazer quando tinha a bola nos pés e era extremamente permissivo quando a perdia. Enquanto isso, o Vasco, que era quem parecia ter um a mais em campo, seguia acumulando chances claras a partir dos contra-ataques e até chegou a carimbar a trave com Colidio.

Do meio para o fim da segunda etapa, o Vasco adotou uma postura ainda mais conservadora e passou a encaixar menos contra-ataques, o que facilitou a vida da defesa rubro-negra. Mas, em compensação, o Leão seguia totalmente inofensivo no ataque. O time não fazia nada além de tentar cruzamentos, principalmente a partir de Jamerson pelo lado esquerdo, mas sem conseguir criar perigo real.

O time só foi levar perigo mesmo nos acréscimos. Primeiro com Walace, que saiu de cara para o gol após grande passe de Matheuzinho, mas parou em defesa de Léo Jardim. Depois, Erick também finalizou, mas novamente o arqueiro cruzmaltino defendeu. A tentativa de abafa, porém, chegou tarde demais, e o Vitória não conseguiu reagir após mais um jogo vergonhoso como visitante. Agora, terá que buscar mais uma virada no Barradão para seguir vivo na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Vasco 1x0 Vitória - jogo de idas das quartas de final da Copa do Brasil

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique (Sosa) e Thiago Mendes (Tchê Tchê); Andres Gómez (Adson), Colídio (David) e Spinelli (Paulo Henrique). Técnico: Pedro Emanuel.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Caíque (Renê), Zé Vitor (Walace) e Martínez; Marinho (Erick), Matheuzinho e Renato Kayzer (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Gols: Andres Gómez, aos 13 minutos do 2° tempo

Cartões amarelos: Caíque e Brítez (Vitória)

Cartão vermelho: Barros (Vasco)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)