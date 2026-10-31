FUTEBOL

Vitória joga mal, perde para o Coritiba e fica a dois pontos da zona de rebaixamento

Rubro-Negro baiano foi derrotado por 2 a 0 fora de casa e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 18:09

Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba Crédito: Reprodução/Coritiba

O Vitória segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Na tarde deste sábado (31), o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba, no estádio Couto Pereira, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. A atuação do Leão foi marcada pela pouca capacidade de reação e pela dificuldade de competir com a equipe paranaense.

Desde o primeiro tempo, os donos da casa impuseram forte pressão e impediram que o time baiano colocasse em prática a estratégia de explorar os contra-ataques. Na segunda etapa, Pedro Rocha e Tinga marcaram os gols que garantiram o triunfo do Coritiba. Com pouca presença ofensiva, o Vitória, por outro lado, praticamente não levou perigo ao gol adversário.

Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Coritiba 1 de 4

O goleiro Morisco foi pouco exigido durante a primeira etapa, cenário que se repetiu no segundo tempo, evidenciando as dificuldades do Rubro-Negro para construir jogadas e ameaçar o Coxa. Com a derrota, o Vitória está na 14º colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento e vê o Coritiba, que tinha só um ponto a mais, abrir vantagem na tabela.

O próximo compromisso do Leão será contra o Fluminense, no Barradão, na próxima sexta-feira (6). Diante da proximidade da zona de rebaixamento, o time baiano precisará pontuar para evitar que a situação se complique ainda mais nas próximas rodadas, especialmente diante dos possíveis resultados dos concorrentes diretos. Veja a tabela completa abaixo: