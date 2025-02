CONFIRMADO

Vitória jogará na Quarta de Cinzas pela Copa do Nordeste

CBF detalhou os dias e horários das partidas pela 5ª rodada do regional; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 08:46

Thiago Carpini, técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A data do próximo compromisso do Vitória na Copa do Nordeste está marcada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 5ª rodada da competição, e agendou o confronto do rubro-negro contra o Altos-PI para a Quarta-Feira de Cinzas, dia 5 de março. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Barradão.>

Vale lembrar que o Leão também terá um compromisso no sábado de Carnaval, dia 1º de março - mas pelo Campeonato Baiano. O time do técnico Thiago Carpini irá enfrentar o Atlético de Alagoinhas, às 18h30, no Carneirão, pelo confronto de ida da semifinal do estadual. A partida de volta, no Barradão, ainda não teve data e horário confirmados.>

Além do jogo entre Vitória x Altos-PI, a 5ª rodada da Copa do Nordeste terá mais três partidas no dia 5 de março. Fortaleza e Ferroviário-CE vão se enfrentar na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h, mesmo horário de Moto Club-MA x Sousa-PB, no Castelão, em São Luís. Já às 21h30, o Sport recebe o CRB na Ilha do Retiro, no Recife.>