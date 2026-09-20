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Vitória leva virada do Cruzeiro no Barradão e vê distância para o Z-4 diminuir

Leão da Barra foi derrotado por 3x1 em jogo válido pela 28ª rodada

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:14

Vitória 1x 3 Cruzeiro - Celo Gil/Cruzeiro Crédito: Celo Gil/Cruzeiro

De virada, o Vitória foi derrotado por 3x1 pelo Cruzeiro na tarde deste domingo (20), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. Com o revés e os demais resultados da rodada, o Leão segue na 13ª colocação, mas agora está apenas quatro pontos à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Após fazer um bom primeiro tempo, o Vitória abriu o placar na reta final da etapa inicial, com Renê. No entanto, a equipe caiu de rendimento após o intervalo e sofreu a virada com gols de Arroyo, que contou com uma falha de Arcanjo, Villalba e, já nos acréscimos, Matheus Pereira, que fechou o placar da partida.

Agora, por conta da Data Fifa, o Leão da Barra terá mais de duas semanas para descansar e se preparar antes de voltar a campo. O próximo compromisso será no dia 7 de outubro, contra a Chapecoense, novamente no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja como foi Vitória 1x3 Cruzeiro 1 de 7

O JOGO

O confronto no Barradão começou com o Vitória quase abrindo o placar logo nos primeiros minutos. Aos dois, enquanto as equipes ainda se estudavam em campo, Erick lançou Renê nas costas da defesa. O atacante sairia de frente para o gol, mas o goleiro Otávio deixou a meta para dividir com o jogador do Leão e ficou com a bola. Na sequência, o arqueiro cruzeirense se atrapalhou e acabou entregando a posse para Erick. O camisa 33 limpou a marcação e bateu colocado, buscando o ângulo, mas Otávio conseguiu se recuperar a tempo e voltou ao gol para fazer a defesa.

Depois da pressão inicial do Leão da Barra, a partida ficou mais aberta e acelerada. A bola pouco passava pelo meio de campo, e os dois times encontravam espaços para atacar. Embora tivesse um pouco mais de posse, o Cruzeiro não conseguia levar tanto perigo a Arcanjo, enquanto o Vitória seguia criando as melhores oportunidades.

Aos 11 minutos, Matheus Silva arriscou de fora da área e obrigou Otávio a trabalhar. Nove minutos depois, Tarzia recebeu lançamento de Arcanjo, saiu de frente para o gol, mas, pressionado pela marcação, finalizou por cima.

O jogo seguiu em ritmo de lá e cá, mas, aos poucos, o Vitória passou a se posicionar mais no campo de ataque e a construir as jogadas com paciência, priorizando trocas de passes curtos em vez de lançamentos.

Foi justamente dessa maneira que o time abriu o placar aos 38 minutos. Após mais de um minuto de posse de bola e troca de passes, Matheuzinho recebeu na intermediária, costurou a marcação e encontrou Renê com um belo passe. O atacante dominou e bateu cruzado, de peito de pé, para estufar as redes e colocar o Leão em vantagem.

À frente no placar, o Vitória recuou as linhas e voltou a adotar uma postura mais reativa. A estratégia funcionou na reta final do primeiro tempo, e a equipe não sofreu mesmo diante da tentativa de pressão do Cruzeiro.

Veja como foi Vitória 1x3 Cruzeiro 1 de 7

No entanto, tudo foi por água abaixo logo no início da segunda etapa. Com apenas 40 segundos, o time mineiro trocou passes com liberdade na entrada da área até Kaio Jorge receber dentro da área e fazer o pivô para Arroyo. O equatoriano finalizou de primeira e contou com uma falha de Arcanjo, que deixou a bola passar entre as mãos, para empatar a partida.

O Rubro-Negro acusou o golpe e viu a Raposa crescer na partida, enquanto encontrava dificuldades para reagir e voltar à frente do placar. O Vitória ficou encaixotado no próprio campo diante da forte marcação alta do Cruzeiro, que passou a pressionar e acumular oportunidades até conseguir a virada aos 20 minutos.

Em um momento de desatenção da defesa rubro-negra, Willian cobrou um lateral rapidamente e encontrou Arroyo livre. O atacante avançou até a linha de fundo e cruzou para a entrada da área, onde Villalba apareceu sozinho. O lateral encheu o pé e superou o paredão de jogadores do Vitória à frente do gol para balançar as redes e colocar a Raposa em vantagem.

Depois de sofrer a virada, o Vitória acordou e se lançou ao ataque em busca da reação. Sem muita organização, o time apostou principalmente em cruzamentos para a área e chutes de média e longa distância. O Leão até teve volume e conseguiu pressionar o Cruzeiro na própria área, mas não chegou a criar oportunidades realmente claras para empatar.

Já no último lance da partida, com a equipe completamente exposta em busca do empate, o Vitória ainda tomou o terceiro. Após contra-ataque de quatro contra dois, Matheus Pereira recebeu de Arroyo e deixou Jamerson no chão antes de estufar as redes e dar números finais a partida.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x3 Cruzeiro - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro



Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Silva (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Zé Vitor), Martínez e Matheuzinho (Kayzer); Erick (Lucas Silva), Tarzia e Renê (Alex Bruno). Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), João Marcelo, Jonathan Jesus e Rojas (Villalba); Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Fabricio Bruno) e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (Felipe Morais) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Local: Barradão

Publico: 12.952

Renda: R$ 323.707,00

Gols: Renê (Vitória); Arroyo, Villalba e Matheus Pereira (Cruzeiro)