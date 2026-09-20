Vitória leva virada do Cruzeiro no Barradão e vê distância para o Z-4 diminuir

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:14
De virada, o Vitória foi derrotado por 3x1 pelo Cruzeiro na tarde deste domingo (20), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. Com o revés e os demais resultados da rodada, o Leão segue na 13ª colocação, mas agora está apenas quatro pontos à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Após fazer um bom primeiro tempo, o Vitória abriu o placar na reta final da etapa inicial, com Renê. No entanto, a equipe caiu de rendimento após o intervalo e sofreu a virada com gols de Arroyo, que contou com uma falha de Arcanjo, Villalba e, já nos acréscimos, Matheus Pereira, que fechou o placar da partida.
Agora, por conta da Data Fifa, o Leão da Barra terá mais de duas semanas para descansar e se preparar antes de voltar a campo. O próximo compromisso será no dia 7 de outubro, contra a Chapecoense, novamente no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja como foi Vitória 1x3 Cruzeiro
O confronto no Barradão começou com o Vitória quase abrindo o placar logo nos primeiros minutos. Aos dois, enquanto as equipes ainda se estudavam em campo, Erick lançou Renê nas costas da defesa. O atacante sairia de frente para o gol, mas o goleiro Otávio deixou a meta para dividir com o jogador do Leão e ficou com a bola. Na sequência, o arqueiro cruzeirense se atrapalhou e acabou entregando a posse para Erick. O camisa 33 limpou a marcação e bateu colocado, buscando o ângulo, mas Otávio conseguiu se recuperar a tempo e voltou ao gol para fazer a defesa.
Depois da pressão inicial do Leão da Barra, a partida ficou mais aberta e acelerada. A bola pouco passava pelo meio de campo, e os dois times encontravam espaços para atacar. Embora tivesse um pouco mais de posse, o Cruzeiro não conseguia levar tanto perigo a Arcanjo, enquanto o Vitória seguia criando as melhores oportunidades.
Aos 11 minutos, Matheus Silva arriscou de fora da área e obrigou Otávio a trabalhar. Nove minutos depois, Tarzia recebeu lançamento de Arcanjo, saiu de frente para o gol, mas, pressionado pela marcação, finalizou por cima.
O jogo seguiu em ritmo de lá e cá, mas, aos poucos, o Vitória passou a se posicionar mais no campo de ataque e a construir as jogadas com paciência, priorizando trocas de passes curtos em vez de lançamentos.
Foi justamente dessa maneira que o time abriu o placar aos 38 minutos. Após mais de um minuto de posse de bola e troca de passes, Matheuzinho recebeu na intermediária, costurou a marcação e encontrou Renê com um belo passe. O atacante dominou e bateu cruzado, de peito de pé, para estufar as redes e colocar o Leão em vantagem.
À frente no placar, o Vitória recuou as linhas e voltou a adotar uma postura mais reativa. A estratégia funcionou na reta final do primeiro tempo, e a equipe não sofreu mesmo diante da tentativa de pressão do Cruzeiro.
Veja como foi Vitória 1x3 Cruzeiro
No entanto, tudo foi por água abaixo logo no início da segunda etapa. Com apenas 40 segundos, o time mineiro trocou passes com liberdade na entrada da área até Kaio Jorge receber dentro da área e fazer o pivô para Arroyo. O equatoriano finalizou de primeira e contou com uma falha de Arcanjo, que deixou a bola passar entre as mãos, para empatar a partida.
O Rubro-Negro acusou o golpe e viu a Raposa crescer na partida, enquanto encontrava dificuldades para reagir e voltar à frente do placar. O Vitória ficou encaixotado no próprio campo diante da forte marcação alta do Cruzeiro, que passou a pressionar e acumular oportunidades até conseguir a virada aos 20 minutos.
Em um momento de desatenção da defesa rubro-negra, Willian cobrou um lateral rapidamente e encontrou Arroyo livre. O atacante avançou até a linha de fundo e cruzou para a entrada da área, onde Villalba apareceu sozinho. O lateral encheu o pé e superou o paredão de jogadores do Vitória à frente do gol para balançar as redes e colocar a Raposa em vantagem.
Depois de sofrer a virada, o Vitória acordou e se lançou ao ataque em busca da reação. Sem muita organização, o time apostou principalmente em cruzamentos para a área e chutes de média e longa distância. O Leão até teve volume e conseguiu pressionar o Cruzeiro na própria área, mas não chegou a criar oportunidades realmente claras para empatar.
Já no último lance da partida, com a equipe completamente exposta em busca do empate, o Vitória ainda tomou o terceiro. Após contra-ataque de quatro contra dois, Matheus Pereira recebeu de Arroyo e deixou Jamerson no chão antes de estufar as redes e dar números finais a partida.
Vitória 1x3 Cruzeiro - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Silva (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Zé Vitor), Martínez e Matheuzinho (Kayzer); Erick (Lucas Silva), Tarzia e Renê (Alex Bruno). Técnico: Jair Ventura.
Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), João Marcelo, Jonathan Jesus e Rojas (Villalba); Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Fabricio Bruno) e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (Felipe Morais) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Local: Barradão
Publico: 12.952
Renda: R$ 323.707,00
Gols: Renê (Vitória); Arroyo, Villalba e Matheus Pereira (Cruzeiro)
Cartões amarelos: Jonathan Jesus, Gerson (Cruzeiro)