BA-VI 508

Vitória não perde para o Bahia no Brasileirão há quase 40 anos e defende tabu no Barradão

Rubro-Negro venceu quatro dos últimos dez clássicos pela Série A com mando de campo e jamais foi derrotado pelo rival no Barradão pela competição

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:37

O Barradão tem sido a grande arma do Vitória na temporada Crédito: Victor Ferreira/ECV

O 508º capítulo do clássico Ba-Vi será escrito neste domingo (23), quando Bahia e Vitória se enfrentam às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Este será apenas o 12º clássico entre as duas equipes pela Série A do Campeonato Brasileiro, e o histórico aponta ampla vantagem rubro-negra quando o Vitória atua como mandante.

O Bahia venceu apenas o primeiro Ba-Vi com mando do Vitória pelo Brasileirão, disputado na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 1989. Na ocasião, o confronto aconteceu na Fonte Nova, e o Esquadrão venceu por 2x1, com gols de Gil Sergipano e Charles. Renato descontou para o Rubro-Negro.

Desde então, passaram-se 37 anos, com dez encontros entre as equipes pela Série A tendo o Vitória como mandante. Nesse período, o Bahia não conseguiu nenhuma vitória, enquanto o Leão acumulou quatro triunfos e seis empates. Dos dez confrontos, quatro foram disputados na Fonte Nova e seis aconteceram no Barradão, onde o Vitória apresenta um retrospecto ainda mais favorável diante do rival.

Barradão 1 de 15

Na Fonte Nova, três partidas terminaram empatadas e o Leão venceu apenas uma vez. O triunfo aconteceu na 23ª rodada da Série A de 2014, quando o Vitória venceu de virada por 2x1, com gols de Kadu e Luiz Gustavo, depois de Kieza abrir o placar para o Bahia.

No Barradão, por outro lado, são três empates e três vitórias rubro-negras. A mais recente aconteceu na 28ª rodada do Brasileirão do ano passado, quando o Vitória venceu por 2x1, com gols de Renato Kayzer e Raul Cáceres. Thiago marcou para o Bahia.

Além do bom desempenho como mandante no Brasileirão, o Leão da Barra também possui um retrospecto favorável diante do Bahia no Barradão considerando todas as competições. Ao todo, são 62 Ba-Vis disputados no estádio, com 30 triunfos do Vitória, 14 do Bahia e 18 empates.

Mais do que nunca, o Vitória chega ao clássico confiando no desempenho como mandante. O Rubro-Negro tem 76% de aproveitamento em casa na temporada e é o time brasileiro que mais venceu como mandante em 2026, com 19 triunfos.