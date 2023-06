Vitória não perde para o próximo rival, Guarani, há quatro anos

Léo Ceará marcou os dois gols da vitória rubro-negra sobre o Guarani, fora de casa, pela Série B de 2020. Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

O Vitória visita o Guarani tentando retomar a liderança da Série B. Apenas um ponto separa o time do atual primeiro colocado, o Grêmio Novorizontino. Ganhar na rodada, aliado a um tropeço do Tigre, significaria o retorno à ponta da tabela. E o retrospecto recente está a favor do rubro-negro.



O Leão não perde do Bugre há quase quatro anos, desde setembro de 2019. De lá para cá, foram quatro partidas, com dois resultados positivos para o Vitória e dois empates.

Dois desses encontros aconteceram com mando de campo do Bugre. Pela estreia da Série B de 2021, ninguém ganhou: 1x1. Em um primeiro tempo movimentado, Soares abriu o placar em Campinas, mas Bidu deixou tudo igual 20 minutos depois.

Já na Segundona de 2020, vitória rubro-negra fora de casa: 2x1. Léo Ceará inaugurou o marcador, mas Marcelo empatou, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o então camisa 9 do Leão voltou a marcar, de pênalti, e deu os números finais.

Aquele resultado era importante ao Vitória, que encerrava um jejum de seis partidas sem ganhar. Um cenário parecido com último confronto entre as duas equipes, dessa vez no Barradão, pela Série B de 2021. Soares fez gol olímpico, garantiu o triunfo rubro-negro e acabou com a maré de oito jogos sem vencer.

O outro jogo desse período de invencibilidade do Leão sobre o Guarani aconteceu pela Segundona de 2020, também no Barradão. Léo Ceará marcou de pênalti logo no início da partida, mas Rafael Costa deixou tudo igual: 1x1.

Vitória 1x0 Guarani, no Barradão - 20ª rodada da Série B 2021

1x0 Guarani, no Barradão - 20ª rodada da Série B 2021 Guarani 1x1 Vitória, no Brinco de Ouro - 1ª rodada da Série B 2021

Guarani 1x2 Vitória , no Brinco de Ouro - 36ª rodada da Série B 2020

, no Brinco de Ouro - 36ª rodada da Série B 2020 Vitória 1x1 Guarani, no Barradão - 17ª rodada da Série B 2020

A última vez que o Bugre bateu o Vitória foi pelo segundo turno da Série B de 2019, quando saiu com o 1x0 de Salvador graças a gol de Michel Douglas. Antes, o rival já havia ganhado, por 3x2, em casa.

Melhor visitante

Vale lembrar que, além da invencibilidade diante do Guarani, o Leão também colocará à prova a melhor campanha de um visitante na atual edição da Segundona. De seis compromissos fora de casa, o rubro-negro ganhou quatro. Também empatou um e perdeu um, um rendimento de 72,2%.

Novorizontino e Ceará aparecem com os mesmos números, mas o Vitória leva vantagem nos critérios de desempate. Tem o mesmo saldo do Tigre (+7), mas marcou mais gols: 11, contra 10 dos paulistas. Já o Vovô tem saldo de cinco gols.

A única derrota do Leão como visitante na competição foi há pouco mais de um mês, quando sofreu 2x0 do Mirassol, no dia 19 de maio, pela 7ª rodada. De lá para cá, soma empate com Avaí (1x1) e vitória sobre Tombense (2x1). Além disso, o time do técnico Léo Condé tem triunfos fora de casa sobre ABC (3x0), Botafogo-SP (3x0) e Ceará (2x0).