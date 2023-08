Vitória não sofre gol no Barradão há três jogos: ‘Vamos prolongar essa marca’, avisa Matheus Trindade

Matheus Trindade vai ganhar a segunda oportunidade como titular do Vitória diante do Botafogo-SP. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória não sofre gols no Barradão há três jogos e Matheus Trindade quer ampliar essa marca diante do Botafogo-SP.



Na Toca do Leão desde abril, o volante teve a primeira oportunidade como titular na rodada passada da Série B e seguirá no time no jogo contra a equipe paulista, sexta-feira (18), às 19h.



“A gente tem um sistema defensivo muito sólido, que vem se provando a cada jogo, principalmente em casa. A gente está trabalhando para prolongar essa marca o máximo possível”, avisou.

Matheus Trindade só entrou em campo com a camisa do Vitória três vezes. Antes, havia deixado o banco de reserva nos minutos finais contra o ABC, na 2ª rodada, e contra o Guarani, na 13ª. Agora, espera ter regularidade entre os titulares.

“Vai ser importante. Acredito que o que todo jogador precisa é sequência para adquirir ritmo, condicionamento e, principalmente, confiança. Eu estou muito feliz indo para a segunda partida e espero que dê tudo certo nessa sequência”, vibrou o jogador de 27 anos.

Na Vitória por 1x0 contra o Ceará, no último domingo, no Barradão, Matheus Trindade atuou como segundo homem de meio-campo, já que Dudu fazia a função de primeiro volante. Com a suspensão do companheiro, Trindade se coloca à disposição para atuar nas duas posições.

“A gente tem bastantes desfalques e, com a suspensão do Dudu, eu me sinto preparado para atuar em qualquer função que o professor quiser que eu faça. Estou me sentindo muito bem e preparado para o que o professor Léo Condé determinar”, disse.

“Eu comecei como segundo volante, jogando um pouco mais avançado, saindo mais pela direita, mas, acredito que de três a quatro anos pra cá, eu venho fazendo mais aquele número 5 de primeiro volante. Quando precisa, já atuei também nesse período de segundo e por mim também sem problemas”, reforçou.

Com 44 pontos, o Vitória é o vice-líder da Série B, atrás apenas do Sport, que ocupa o primeiro lugar, com 45. Matheus Trindade garante que o rubro-negro vai aumentar a pontuação diante do Botafogo-SP.