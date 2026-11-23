FUTEBOL

Vitória pede sugestões de torcedores para nome de espaço de massagem no Barradão, mas iniciativa gera polêmica

Projeto em parceria com a Skokka prevê serviços de massagem e alimentação nos dias de jogos

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:52

Vitória anuncia espaço de massagem em parceria com plataforma adulta no novo Barradão Crédito: Reprodução/Instagram

O Esporte Clube Vitória divulgou uma parceria com a plataforma de conteúdo adulto Skokka para a criação de um espaço exclusivo no novo Barradão. O anúncio foi feito em uma postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), e inclui a participação dos torcedores na escolha do nome do ambiente.

Segundo a postagem, a iniciativa prevê a instalação de um ambiente de massagem, com oferta de comida e bebida, para os torcedores que frequentarem o estádio. A publicação conjunta assinada pelo Vitória e pela Skokka informa que o espaço será uma novidade no futebol brasileiro e terá acesso restrito a maiores de 18 anos.

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Na divulgação, a Skokka descreveu a iniciativa como uma forma de proporcionar uma experiência diferente nos dias de jogos. A publicação também utiliza o slogan: "Conforto em dia de jogo vai ganhar outro nível". O clube e a plataforma abriram uma consulta nas redes sociais, convidando os rubro-negros a enviarem sugestões de nomes para o espaço.

No entanto, usuários fizeram críticas à novidade. "É lamentável que uma instituição centenária, com uma torcida tão diversa e uma história que merece respeito, precise recorrer a esse tipo de associação comercial. Transformar parte do estádio em um ambiente exclusivo para promover uma plataforma de conteúdo adulto é no mínimo questionável. O Vitória merece parceiros que agreguem valor a sua história, não que reduzam sua imagem a uma estratégia comercial apelativa", escreveu uma pessoa.