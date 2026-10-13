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Vitória perde mas resultados da rodada ajudam e chance de rebaixamento segue baixa

Mesmo com o 15º jogo sem vencer como visitante, Leão segue a quatro pontos do Z-4 e tem conta simples para garantir a permanência na Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20:42

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A empolgação do Vitória após a goleada sobre a Chapecoense foi freada por mais uma derrota longe de Salvador. No último sábado (10), o Leão perdeu por 2x1 para o São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao 15º jogo como visitante sem vencer na competição. Os demais resultados da rodada, porém, ajudaram, e o time segue com certa folga em relação à zona de rebaixamento.

Nenhum concorrente direto venceu. No sábado, o Vasco empatou com o Remo, Grêmio e Internacional ficaram na igualdade no confronto entre si, e o Corinthians foi goleado pelo Palmeiras. No domingo (11), o Mirassol perdeu para o Bahia, enquanto o Botafogo ficou no 1x1 com o Coritiba. Com essa combinação, o Vitória se manteve na 12ª colocação, com 36 pontos. A distância para o Internacional, primeiro time dentro do Z-4, caiu apenas um ponto, de cinco para quatro.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,94% por Reprodução
Remo - 97,8% por Reprodução
Grêmio - 63,6% por Reprodução
Inter - 49,2% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,3% por Reprodução
Mirassol - 23,9% por Reprodução
Vitória - 6,8% por Reprodução
Botafogo - 6,0% por Reprodução
Coritiba - 1,2% por Reprodução
São Paulo - 0,92% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,23% por Reprodução
Santos - 0,024% por Reprodução
Atlético-MG - 0% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
1 de 20
Chapecoense - 99,94% por Reprodução

Risco sobe, mas pouco

Mesmo sem perder posições, a aproximação do Z-4 fez as chances de rebaixamento do Leão crescerem levemente. Antes da rodada, o time tinha 5,7% de risco de queda. Agora, tem 6,8%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um aumento de 1,1 ponto percentual.

Logo abaixo na tabela, também com 36 pontos, mas atrás do Vitória por ter uma vitória a menos, o Botafogo aparece com risco ligeiramente menor: 6%. Na sequência, vem um pelotão mais ameaçado: Vasco (8,4%), Mirassol (23,9%), Corinthians (41,9%), Internacional (49,2%), Grêmio (63,6%), Remo (97,8%) e Chapecoense (99,94%).

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A conta para não cair

Ainda em situação relativamente confortável, o Leão da Barra tem uma conta simples pela frente. Com 24 pontos em disputa até o fim do campeonato, o time precisa somar apenas nove para chegar aos 45, pontuação considerada “mágica” na luta contra a queda. De acordo com a UFMG, quem alcança essa marca tem 99,347% de chances de permanecer na Série A. Para isso, basta repetir o aproveitamento de 40% que o Vitória tem na competição. Em resumo, vencer três dos oito jogos restantes.

Próximo desafio

Com o objetivo de atingir essa meta o quanto antes, e de finalmente vencer a primeira como visitante, o elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta terça-feira (13), no CT Manoel Pontes Tanajura, após dois dias de folga. A preparação continua nesta quarta-feira (14), na Toca do Leão. O próximo adversário é justamente um concorrente direto na luta contra a degola: o Corinthians, na segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena.

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Rebaixamento

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