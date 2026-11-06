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Vitória perde para o Fluminense em casa e se complica na luta contra o rebaixamento

Tricolor domina o primeiro tempo, marca três vezes e ainda desperdiça outras chances; Rubro-Negro tem atuação apagada

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 22:05

Vitória perde para o Fluminense em casa e se complica na luta contra o rebaixamento
Vitória perde para o Fluminense em casa e se complica na luta contra o rebaixamento Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória perdeu por 3x0 para o Fluminense na noite desta sexta-feira (6), no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão ficou a apenas um ponto da zona de rebaixamento e aumentou a pressão na reta final da competição.

O time baiano começou tentando pressionar o adversário. Aos cinco minutos, Jamerson cobrou falta, mas acertou a barreira. Pouco depois, Baralhas aproveitou um erro na saída de bola do Fluminense e chutou de fora da área. Fábio espalmou para escanteio.

Aos 14 minutos, porém, os visitantes abriram o placar. Guga encontrou Canobbio pela direita, e o uruguaio cruzou rasteiro para Savarino completar para o gol.

Vitória perde por 3x0 para o Fluminense; Leão fica a apenas um ponto do Z-4

Vitória perde para o Fluminense no Barradão e vê o risco de rebaixamento aumentar por Victor Ferreira/ EC Vitória
Derrota por 3x0 deixa o Leão a apenas um ponto da zona de rebaixamento por Victor Ferreira/ EC Vitória
Torcida rubro-negra vaia o time após atuação ruim diante do Fluminense por Victor Ferreira/ EC Vitória
Com a derrota em casa, Vitória chega pressionado à reta final do Brasileirão por Victor Ferreira/ EC Vitória
Leão terá mais um desafio no Barradão para tentar se afastar do Z-4 por Victor Ferreira/ EC Vitória
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Vitória perde para o Fluminense no Barradão e vê o risco de rebaixamento aumentar por Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória tentou reagir, mas encontrou dificuldades para criar chances. Já o Fluminense aproveitou os espaços e levou perigo em contra-ataques. Aos 41 minutos, Nonato lançou Canobbio, que ficou cara a cara com Lucas Arcanjo e tocou por cobertura para ampliar: 2x0.

Na volta do intervalo, o Leão adotou uma postura mais ofensiva. Aos 21 minutos, Renato Kayzer teve a melhor oportunidade da equipe, após cruzamento de Renê, mas parou em defesa de Fábio.

O Fluminense respondeu com Hércules, que finalizou para fora. Com a vantagem, os cariocas administraram o resultado e aproveitaram os espaços deixados pelo Vitória.

Nos minutos finais, Castillo passou por Cacá, driblou Lucas Arcanjo e marcou o terceiro gol, fechando o placar em 3x0.

O Vitória volta a campo no dia 19, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, novamente no Barradão.

A atuação provocou vaias da torcida rubro-negra, que demonstrou irritação com o desempenho do time no Barradão. O resultado aumenta a pressão sobre o Vitória na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Vitória Brasileirão Barradão Fluminense

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