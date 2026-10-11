FUTEBOL

Vitória perde para o São Paulo por 2 a 1 e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

Calleri marcou os dois gols da equipe paulista, que contou com o retorno de Lucas Moura após quase seis meses afastado; Rubro-Negro caiu para a 12ª posição



Esther Morais

Estadão

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 08:41

Vitória perde para o São Paulo por 2 a 1 e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão Crédito: @victorfotos | EC Vitória

O Vitória perdeu para o São Paulo por 2 a 1 neste domingo, no MorumBis, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Calleri marcou os dois gols da equipe paulista, enquanto Emmanuel Martínez balançou as redes para o Rubro-Negro. Com o resultado, o time baiano caiu para a 12ª colocação, com 36 pontos, e segue sem vencer como visitante na competição.

O São Paulo chegou aos 39 pontos e ocupa provisoriamente a nona posição. A partida também marcou o retorno de Lucas Moura aos gramados após quase seis meses afastado por causa de uma cirurgia no tendão de Aquiles. O meia entrou no segundo tempo e participou da reação da equipe paulista.

O São Paulo começou a partida com maior posse de bola e presença no campo de ataque. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Iago recebeu pela esquerda, avançou e cruzou para Calleri, que cabeceou entre os zagueiros e abriu o placar.

O Vitória tentou avançar depois de sofrer o gol, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades. Aos 39 minutos, porém, Emmanuel Martínez recebeu passe de Erick na entrada da área e chutou forte. A bola desviou em Bobadilla antes de entrar, deixando o placar empatado em 1 a 1.

Na volta do intervalo, o Vitória manteve a pressão e tentou explorar os contra-ataques. O São Paulo, por sua vez, perdeu força na criação das jogadas e passou a encontrar dificuldades para chegar ao ataque.

O cenário mudou com as entradas de Lucas Moura e Marcos Antônio. Com mais movimentação e presença ofensiva, a equipe paulista voltou a ameaçar o gol adversário.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Calleri marcou novamente. Após uma sequência de finalizações, Lucas Arcanjo defendeu a tentativa de Gustavo Santana, mas o atacante argentino aproveitou o rebote e garantiu a vitória do São Paulo.

Nos minutos finais, o Vitória se lançou ao ataque em busca do empate. Mateus Silva teve uma oportunidade após cruzamento, mas Rafael fez uma defesa à queima-roupa e evitou o gol.

Com a derrota, o Vitória chegou à décima derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro e manteve a sequência sem triunfos longe do Barradão. O resultado também preservou o retrospecto de invencibilidade do São Paulo sobre o Rubro-Negro no MorumBis.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Vasco, no sábado. O Vitória visita o Corinthians no dia 19, uma segunda-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

São Paulo 2 x 1 Vitória

Gols: Calleri, aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 24 do segundo; Emmanuel Martínez, aos 39 do primeiro tempo.

Local: MorumBis, em São Paulo.

Público: 22.618 pessoas.

Renda: R$ 861.880.