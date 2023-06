Vitória planeja mais 'três ou quatro' contratações; veja posições

Fábio Mota planeja 'três a quatro' contratações para o Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

De três a quatro jogadores. Às vésperas da abertura da próxima janela de transferências, o Vitória já estabeleceu sua meta de contratações. Depois de 25 chegadas no primeiro semestre, o clube mira peças pontuais para reforçar o time comandado pelo técnico Léo Condé, que briga pela liderança da Série B. De acordo com o presidente do clube, Fábio Mota, as posições já foram definidas.



"Queremos dois atacantes e dois meias. Até porque tivemos algumas despedidas, como a de Rafinha. Mas também podemos trazer um lateral e um centroavante. Isso vai depender das situações de Railan e Léo Gamalho", disse, ao CORREIO.

Tanto o lateral-direito quanto o centroavante se recuperam de problemas médicos. Railan teve constatada lesão na posterior da coxa na terça-feira (13) e passa por tratamento na fisioterapia. Já Gamalho foi diagnosticado recentemente com um câncer de pele e foi submetido a um procedimento cirúrgico. Ele deve ter condições de jogar novamente em duas semanas.

Ainda segundo Mota, dois jogadores já estão encaminhados, e devem chegar à Toca do Leão nos próximos dias.

"A gente tem dois beiradas apalavrados, não posso dizer os nomes. E temos mais alguns outros bem conversados. Esperamos que, até dia 20 de junho, todos os jogadores estejam na Toca para que possam se ambientar", afirmou, em entrevista à Rádio Sociedade.

Uma das novidades para o segundo semestre já chegou. Trata-se do volante Dudu, que já treina com o restante do elenco desde a semana passada. O meia de 24 anos, porém, só estará à disposição a partir de 3 de julho, quando será aberta a segunda janela de transferências no Brasil.

Com ele, o Vitória deve chegar a cinco reforços para o restante da Série B, caso a meta inicial de Fábio Mota se concretize. Vale lembrar que o período para registrar jogadores vai até 2 de agosto.

Além de monitorar novos jogadores, o clube também trabalha para definir a situação de um dos seus pilares na temporada: o volante Rodrigo Andrade, que só tem contrato até o dia 31 de julho.

"A gente está em conversas diárias com ele. Confio que ficará no clube. Essa é a vontade dele", garantiu Mota.

Aos 26 anos, Rodrigo Andrade vive a sua melhor temporada pelo Vitória. Ele é titular absoluto no time treinado por Léo Condé e tem 24 jogos em 2023, com três gols marcados. Na Série B, é o terceiro jogador rubro-negro que mais deu passes certos: 407 - atrás apenas de Zeca (413) e Wagner Leonardo (465, com um jogo a mais). Levando em conta que o volante trocou um total de 441 passes, a média de acerto é de 92%.

Outro quesito de destaque é o desarme. Foram 10 certos até aqui e apenas um errado, em 11 partidas pela Segundona. Os dados são do FootStats.

"Se perder para grupo de fora [do país], não tem como competir. Mas o Vitória está pronto para disputar Rodrigo Andrade com qualquer clube do Brasil, inclusive Série A. São duas opções. Uma renovar até o fim do ano e a outra renovar por dois anos, que é o que eu quero”, falou Mota à Rádio Sociedade.