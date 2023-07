Vitória pode fazer sua 2ª melhor campanha de primeiro turno da Série B

Zé Hugo em treino: jogador foi o autor do gol da vitória sobre o Sport. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Série B tem um novo (e velho) líder. O Vitória recuperou a ponta da competição ao derrotar o Sport por 2x1 na quarta-feira (19), na Ilha do Retiro. De quebra, o time garantiu um primeiro turno melhor até mesmo do que a diretoria projetava. Com um detalhe: ainda falta uma rodada para fechar a metade inicial do torneio.



Há cerca de um mês, o presidente rubro-negro, Fábio Mota, revelou que o plano era virar o primeiro turno com 32 pontos. Chegou-se a esse número por entender que 64 pontos garantem o acesso - o que é verdade, considerando a média histórica da Série B. Mas, ao vencer o Sport, o Leão alcançou os 34 pontos e superou, portanto, a meta estipulada.

A pontuação é a mesma do Vila Nova e do Criciúma, mas a equipe treinada por Léo Condé leva vantagem por ter maior número de vitórias (11, contra 10 dos adversários). Desta forma, o rubro-negro retomou a liderança, posição que ocupou durante nove rodadas seguidas, da 3ª à 11ª.

“Vou estar mentindo se falar que a gente esperava chegar nesse momento com uma pontuação tão alta. Não só o Vitória, como outras equipes. Até porque a gente sabia que teria um pouco de dificuldade ao longo da competição. Elenco sempre em formação, modificou muito da última temporada para essa, teve mudança de treinador. Mas a gente esperava, sim, ter uma equipe competitiva, como vem se apresentando sempre, mesmo nas derrotas”, admitiu Condé, após a partida no Recife.

Agora, resta somente um jogo para acabar a primeira metade da Série B. Depois de vencer dois rivais que eram do G4 (Novorizontino e Sport), será a vez de receber uma equipe que hoje está no Z4: a Chapecoense. Com 18 pontos, o time catarinense é o primeiro da zona de rebaixamento, em 17º lugar. A partida está marcada para segunda-feira, às 19h, no Barradão.

Ganhar é preciso para manter a liderança. Mas, além do topo da tabela, há outra coisa em jogo para o Vitória, mais “pessoal”: a chance de superar sua segunda melhor campanha em um primeiro turno da Série B.

Se derrotar a Chape, o Leão vai a 37 pontos, mesmo número que atingiu em 2015 após as 19 rodadas iniciais. Naquele ano, porém, o time virou a competição com 11 triunfos (além de quatro empates e quatro derrotas). Em 2023, alcançaria um número maior de vitórias, 12. Há ainda um empate e seis derrotas.

Seria um bom sinal. Afinal, o rubro-negro subiu para a primeira divisão ao fim daquela temporada. A equipe fechou a competição de 2015 com 66 pontos, na 3ª colocação. Ficou atrás do Botafogo (72) e do Santa Cruz (67).

“Claro que temos que manter os pés no chão, ir para esse jogo difícil contra a Chapecoense. Não tem jogo fácil, independente de jogar em casa ou fora. Sempre respeitar os adversários, e não vai ser diferente nessa partida. Vamos recuperar os atletas, mobilizá-los da melhor forma possível, para tentar terminar o turno com esses 37 pontos, que seriam de suma importância neste momento”, analisa Condé.