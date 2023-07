Vitória pode ter seis reforços contra o Vila Nova

O Vila Nova é o novo time a ser batido na Série B do Brasileiro. Dona de 31 pontos, a equipe do Centro-Oeste tem a melhor campanha, assumiu a liderança da competição essa semana e é o adversário do Vitória na 16ª rodada. Com a meta de voltar ao G4, o Leão vai encarar o desafio com o grupo encorpado. Os últimos treinamentos indicam que o técnico Léo Condé poderá contar com seis reforços para a partida. A bola rola na segunda-feira (10), às 20h, no estádio OBA, em Goiânia. O rubro-negro soma 28 pontos e aparece na 5ª posição.