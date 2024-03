COPA DO NORDESTE

Vitória pode ter três baixas no clássico Ba-Vi; veja possível escalação

Jogo da Copa do Nordeste acontece na quarta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova

Publicado em 19 de março de 2024 às 11:34

Léo Condé (de boné ao centro) observa o treinamento no Barradão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória não terá força máxima no Ba-Vi da Copa do Nordeste, o segundo da temporada. Suspenso com três cartões amarelos, o volante Dudu está fora do jogo das 21h30 de quarta-feira (20), na Fonte Nova.

Ele também ainda trata do desconforto na panturrilha, que o tirou da goleada por 4x1 contra o Barcelona de Ilhéus, no último domingo (17), na decisão das semifinais do Campeonato Baiano.

Dudu foi um dos destaque do Leão no primeiro Ba-Vi do ano, em que o Vitória venceu por 3x2, no Barradão. O clássico disputado há um mês, em 18 de fevereiro, foi válido pelo estadual.

Outros dois jogadores também podem desfalcar o Vitória no clássico de quarta-feira. O meia Daniel Jr. e o atacante Iury Castilho estão tratando incômodos na coxa e são dúvidas para a partida.

O Vitória deve entrar em campo contra o Bahia com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho (Mateus Gonçalves) e Alerrandro.