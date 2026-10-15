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Vitória precisa quebrar tabu de nove anos contra o Corinthians para vencer a primeira como visitante no Brasileirão

Em confronto direto contra o rebaixamento, Rubro-Negro tem a pior campanha como visitante do Brasileirão e não vence o Corinthians desde 2017

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:43

Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada Série A
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

De olho em se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória tem pela frente um confronto direto, que não traz muitas memórias felizes ao torcedor rubro-negro nos últimos anos. Em 12º lugar, com 36 pontos, quatro a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z-4, o Leão visita o Corinthians na próxima segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada. O Timão é o 16º, com 32 pontos, e tenta interromper uma sequência de oito derrotas consecutivas na competição na estreia do técnico Clarence Seedorf.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,94% por Reprodução
Remo - 97,8% por Reprodução
Grêmio - 63,6% por Reprodução
Inter - 49,2% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,3% por Reprodução
Mirassol - 23,9% por Reprodução
Vitória - 6,8% por Reprodução
Botafogo - 6,0% por Reprodução
Coritiba - 1,2% por Reprodução
São Paulo - 0,92% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,23% por Reprodução
Santos - 0,024% por Reprodução
Atlético-MG - 0% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,94% por Reprodução

Tabu de nove anos sem vencer o Timão

Historicamente, o confronto pende para o lado alvinegro. Em 48 jogos, são 27 vitórias do Corinthians, 15 empates e seis triunfos do Vitória. Com o Timão como mandante, o cenário é ainda mais desfavorável: em 23 partidas da Série A com mando paulista, o Leão venceu uma, empatou seis e perdeu 16.

O histórico recente também não anima. A última vitória rubro-negra no confronto foi por 1x0, com gol de Santiago Tréllez, pela 21ª rodada do Brasileirão de 2017. O resultado marcou a única vitória do Leão como visitante sobre o Corinthians na história da competição e pôs fim a uma invencibilidade de 34 jogos da equipe paulista na temporada. Desde então, foram nove confrontos, com quatro vitórias do Corinthians e cinco empates.

Após o rebaixamento do Vitória em 2018, os clubes ficaram seis anos sem se enfrentar. Desde o retorno do Leão à elite, em 2024, foram cinco jogos, com três vitórias corintianas e dois empates. No único encontro desta temporada, os times empataram em 0x0, no Barradão, pela 12ª rodada.

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Pesadelo longe do Barradão

Se o retrospecto contra o Corinthians já preocupa, o desempenho como visitante é o principal obstáculo do Vitória no Brasileirão. Em 15 jogos longe do Barradão, o Leão soma 10 derrotas e cinco empates, com apenas 11% de aproveitamento e saldo negativo de 21 gols. É o pior início do clube fora de casa na era dos pontos corridos, e o time tem a pior campanha como visitante da competição.

“Estamos tentando. Vamos tentar mudar isso. É algo que nos incomoda, mas não tenho as respostas. Se tivesse, já teria feito. Vamos tentar fazer mais jogos como foi hoje”, avaliou o técnico Jair Ventura após a derrota para o São Paulo, na última rodada.

Preparação

Na tarde desta quinta-feira (15), o elenco do Vitória realiza, no CT Manoel Pontes Tanajura, o terceiro treino visando ao duelo contra o Corinthians. O grupo segue treinando à tarde na Toca do Leão até sexta-feira (16). No sábado (17) e no domingo (18), as atividades passam para o período da manhã, e o time encerra a preparação para a partida.

Tags:

Vitória Corinthians Campeonato Brasileiro

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