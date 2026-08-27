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Matheuzinho provoca torcida do Vasco após derrota do Vitória: 'Lá no Barradão vocês estão f..."

Leão perdeu pelo placar mínimo pela Copa do Brasil e vai tentar reverter resultado em casa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:04

Matheuzinho
Matheuzinho Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo após a derrota do Vitória por 1 a 0 para o Vasco, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o meia Matheuzinho protagonizou um momento de provocação na saída da delegação rubro-negra de São Januário, nesta quarta-feira (26).

Alvo de provocações dos torcedores vascaínos enquanto deixava o estádio, o camisa 10 respondeu fazendo referência ao confronto de volta, marcado para a próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão. "Lá (no Barradão) vocês estão f****", disse, gesticulando com um sinal.

O momento foi registrado e divulgado pelo GE. No campo, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de Andrés Gómez aos 13 minutos do segundo tempo.

Agora, o Vitória precisa reverter a desvantagem em Salvador. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença garante a classificação rubro-negra às semifinais. Se o Leão vencer por apenas um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

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