Vitória quer contratar até nove reforços para o início da temporada 2024; perfil de atletas está definido

Depois de renovar os contratos com Osvaldo, Léo Gamalho, Zeca e Camutanga, destaques do time na Série B do Brasileiro, o Vitória está de olho no mercado para acertar com novos reforços para 2024. O objetivo é contar com até nove atletas no começo da próxima temporada.



“A ideia é fazer em torno de oito ou nove contratações para esse elenco agora e, na segunda janela, trazer mais jogadores. Temos o monitoramento de todos os campeonatos e de todos os atletas que vamos abordar. Nosso diretor de futebol Ítalo Rodrigues já está entrando em contato. Vamos precisar ter um elenco bem competitivo”, afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota. O orçamento para 2024 prevê um investimento de R$ 132 milhões no futebol profissional.