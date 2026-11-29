PENÚLTIMA RODADA

Vitória reage no fim, mas perde para o Santos em despedida no Barradão

Neymar marca duas vezes, e Rubro-Negro sofre derrota por 3x2 no último jogo em casa pelo Brasileirão

D Da Redação

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 18:08

Leão perdeu por 3x2 para o Santos Crédito: Fillipe Alves/ Estadão Conteúdo

Muito vaiado pela torcida rubro-negra, Neymar transformou o incômodo em protagonismo e foi o principal responsável por frustrar a despedida do Vitória diante de sua torcida no Barradão. Com dois gols do camisa 10, o Leão perdeu por 3x2 para o Santos, neste domingo (29), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ensaiar uma reação, o time baiano não conseguiu conter o adversário e deixou o campo derrotado em seu último jogo em casa na competição.

Apesar disso, o time segue vivo na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana. Encerra sua participação no Brasileirão às 21h30 de quarta-feira (2), quando enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 38ª e última rodada.

O Leão começou encontrando dificuldades para sair da pressão santista. Com maior posse de bola, o Peixe conseguiu ocupar o campo ofensivo e criou as primeiras oportunidades, enquanto o Rubro-Negro demorava a encontrar espaços para construir suas jogadas. Aos 23 minutos, Lucas Arcanjo evitou o gol em cabeçada de Gabigol, mas não conseguiu repetir a intervenção no lance seguinte. Após cobrança de escanteio de Neymar, Willian Arão subiu livre na área e colocou os visitantes em vantagem.

Até então, o time da casa pouco ameaçava a meta defendida por Diógenes. A melhor oportunidade havia surgido aos 14 minutos, quando Renê recebeu lançamento de Lucas Arcanjo, ganhou da marcação e finalizou para boa defesa do goleiro santista. Com a desvantagem, o Vitória passou a buscar mais o ataque, embora ainda encontrasse dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras.

A resposta veio na reta final da etapa. Aos 41 minutos, Renê encontrou Baralhas na entrada da área. O volante não pensou duas vezes: soltou uma bomba, acertou o travessão e viu a bola morrer no ângulo, em um golaço que levantou o Barradão e devolveu o Rubro-Negro à partida.

O empate premiou a reação vermelha e preta depois de um início de maior domínio do adversário, que apostava nas investidas de Cebolinha e Neymar. Este último, por sinal, sofreu com a torcida nas arquibancadas. A cada toque na bola, vaias e mais vaias.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Vitória tentando aumentar a presença ofensiva e encontrar espaços para reagir, mas a equipe voltou a esbarrar na dificuldade de transformar as chegadas em oportunidades efetivas. Mesmo quando conseguiu avançar, faltou precisão nas finalizações. O Santos, por outro lado, mostrou mais tranquilidade para explorar os espaços deixados e manteve a capacidade de levar perigo.

Com o passar dos minutos, a partida ficou mais aberta, mas o cenário se tornou ainda mais desfavorável para o Rubro-Negro aos 17 minutos, quando Neymar marcou belo gol de falta e ampliou a vantagem alvinegra. O tento aumentou a pressão sobre o Vitória, que passou a precisar de uma reação ainda mais difícil para mudar o resultado.

As substituições também ganharam um significado especial. Aos 24 minutos, Osvaldo entrou em campo no lugar de Erick para fazer sua despedida diante da torcida. Marinho também foi acionado, enquanto o time tentava encontrar alternativas para diminuir a desvantagem.

Aos 26 minutos, o Vitória ficou muito perto de diminuir a desvantagem. Ramon voltou a encontrar Renato Kayzer com um cruzamento na área, e o atacante cabeceou no travessão. Na sequência, a bola ainda bateu caprichosamente na trave antes de sair.

O time rubro-negro ainda encontrava dificuldades para concluir as jogadas, enquanto o Santos demonstrava mais eficiência e tranquilidade para administrar o resultado. Com maior controle das ações, a equipe paulista aproveitou os espaços deixados pelo Vitória e chegou ao terceiro gol aos 37 minutos. Após Cacá cometer pênalti em Philippe Coutinho, Neymar converteu a cobrança com facilidade, deslocando Lucas Arcanjo.