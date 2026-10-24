JOGO SONOLENTO

Vitória reage rápido após sair atrás, mas fica no empate com o Athletico-PR no Barradão

Leão saiu atrás com gol contra de Jamerson, empatou rapidamente com Kayzer, mas não conseguiu a virada

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:39

Vitória 1x1 Athletico-PR Crédito: Victor Ferreira/ECV

Em um jogo pouco inspirado, o Vitória empatou por 1x1 com o Athletico-PR na tarde deste sábado (24), no Barradão, e desperdiçou pontos importantes na luta contra o rebaixamento diante da própria torcida. O Leão saiu atrás no placar com um gol contra de Jamerson, mas reagiu rapidamente e empatou com Kayzer. Depois disso, no entanto, faltou repertório ofensivo para furar a defesa do Furacão e buscar a virada.

Com o resultado, o Leão da Barra chegou aos 38 pontos e segue, ao menos momentaneamente, na 13ª colocação, quatro pontos à frente do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que ainda entra em campo na rodada.

Agora, após três rodadas sem vencer, o Vitória terá pela frente outra equipe paranaense na tentativa de reencontrar o caminho das vitórias. O time volta a campo contra o Coritiba no próximo sábado (31), às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 33ª rodada.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 32

O JOGO

O confronto em Salvador começou com o Vitória fazendo valer o fator casa e partindo para cima desde o apito inicial. Logo aos dois minutos, o time chegou a balançar as redes com Luan Cândido, que apareceu sozinho na segunda trave para desviar a bola alçada na área, mas o gol foi anulado por impedimento do defensor. Mesmo assim, o Leão seguiu pressionando e voltou a assustar com Kayzer, que recebeu belo lançamento de Erick e, da entrada da área, bateu cruzado para a defesa de Mycael.

Passada a forte pressão inicial do Rubro-Negro, o Athletico começou a encontrar espaços, criou boas chances com João Cruz e Mendoza e, depois de alguns minutos rondando a área baiana, abriu o placar aos 23 minutos. Esquivel recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou para o meio da área, onde Viveros desviou de leve para a segunda trave. Gilberto apareceu sozinho e escorou de volta para o meio; a bola bateu em Jamerson, subiu, explodiu no travessão e cruzou a linha antes que Arcanjo conseguisse afastar.

Apesar do golpe, o Leão da Barra não se abateu, voltou a pressionar e chegou rapidamente ao empate, aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio de Matheus Silva, Brítez antecipou-se à marcação do Furacão na primeira trave e desviou para o meio da pequena área. Kayzer mostrou faro de gol e, mesmo de forma meio atabalhoada, tocou para a rede: a bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo do gol, deixando tudo igual no Barradão.

Depois do empate, o Vitória voltou a crescer na partida. O time chegou a beirar os 60% de posse de bola, algo pouco característico da equipe de Jair Ventura, adepta de um jogo mais reativo, e ditou o ritmo dos minutos finais da primeira etapa em busca da virada. A melhor chance veio já nos acréscimos: Matheus Silva alçou uma falta na área e Kayzer apareceu na pequena área para cabecear no travessão.

O Vitória voltou do intervalo na mesma pegada. Tinha mais a bola e fazia boa pressão pós-perda para recuperá-la rapidamente, mas não conseguia transformar esse volume em chances claras. A equipe apenas rondava a intermediária do Furacão e, com atuações apagadas de Erick, Matheuzinho e Tarzia, faltava aquele toque de criatividade no terço final para furar o ferrolho paranaense e levar perigo real.

Enquanto isso, o Athletico-PR criava perigo nas primeiras vezes em que chegava ao ataque na etapa final. Aos 11 minutos, Esquivel ficou com a sobra de um escanteio, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro; a bola passou com muito perigo em frente ao gol, sem que ninguém conseguisse empurrá-la para as redes. Logo na sequência, o Furacão fez boa jogada pela direita, e a bola chegou limpa para Luis Gustavo, que, da entrada da área, finalizou tirando tinta da trave.

Depois desse breve momento de pressão visitante, porém, a qualidade do jogo caiu bastante. As duas equipes não conseguiam se associar e erravam muitos passes, domínios e tomadas de decisão. A cada minuto, a partida ficava mais morna e sonolenta, sem chances para nenhum dos lados, que pareciam satisfeitos com a igualdade no placar.

O jogo seguiu nessa toada até o fim. Na reta final, o Athletico-PR se fechou de vez na defesa, e o Vitória voltou a ter mais posse de bola, mas, novamente, de forma infrutífera. Sem alternativas além dos cruzamentos para a área, a equipe de Jair Ventura não conseguiu gerar perigo e terminou a segunda etapa com apenas duas finalizações, nenhuma no alvo, além de um empate frustrante para quem pretende se livrar o quanto antes do fantasma do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x1 Athletico-PR - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Walace), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho (Pochettino); Erick (Alex Bruno), Diego Tarzia (Lucas Silva) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Mycael; Baldini (Kauan Alemão), Aguirre e Esquivel; Gilberto, Luiz Gustavo (Portilla), Jadson e Mendoza; João Cruz (Zapelli), Leozinho (Dudu) e Viveros (Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann.

Local: Barradão

Público pagante: 16.560

Renda: R$ 484.348,00

Gols: Gilberto, aos 23', e Kayzer, aos 28', do 1° tempo

Cartões amarelos: Tarzia e Luan Cândido (Vitória); Jadson, Luiz Gustavo e Baldini (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Marinho (Vitória)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS/FIFA) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG/FIFA)