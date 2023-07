Vitória recebe a Chapecoense para ser campeão do primeiro turno

Osvaldo em treino do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um resultado positivo. É tudo o que o Vitória precisa para se tornar o 'campeão' do primeiro turno da Série B e consolidar ainda mais sua campanha rumo à primeira divisão. Para isso, receberá a Chapecoense nesta segunda-feira (24), às 19h, no Barradão.



Será um jogo de opostos. Enquanto o Leão briga pela primeira colocação, o Verdão do Oeste faz uma Segundona ruim e aparece na parte oposta da tabela, dentro da zona de rebaixamento. Com apenas 18 pontos conquistados, é o 17º colocado. Mas é preciso cuidado: a Chape ganhou seus dois últimos compromissos e quer lutar para sair do Z4.

Impedir uma reação do time catarinense é preciso - ao menos, neste confronto. Afinal, depois de ganhar do Sport fora de casa e retomar a primeira posição da Série B, o Vitória caiu para 4º. Isso porque os rivais diretos na briga pelo topo da tabela já entraram em campo pela 19ª rodada, e três ultrapassaram.

O Novorizontino venceu o Criciúma, chegou aos 36 pontos e assumiu a ponta. O Vila Nova ficou no empate em 1x1 com o ABC e agora aparece na 2ª colocação, com 35. É a mesma pontuação do Sport, que ganhou do Sampaio Corrêa e está na 3ª posição. Já o Vitória entra em campo com 34 pontos. Se ganhar da Chape, alcança os 37, vai à liderança isolada e se torna o 'campeão' do turno.

Qualquer outro resultado impede o rubro-negro de terminar a metade inicial da Segundona na primeira colocação. Vale lembrar que o Leão foi o time que passou mais tempo na liderança durante o torneio: ficou no topo por 10 rodadas, das 18 já finalizadas.

O título simbólico pode ser o presságio de um fim de ano com missão cumprida. Afinal, o vencedor do primeiro turno conquistou o acesso em 14 das 17 edições desde que a competição adotou o atual formato, em 2006. Apenas Coritiba (2006), Criciúma (2007) e Ceará (2014) não terminaram o campeonato entre os quatro primeiros.

"A gente vai ter essa vantagem de saber os resultados. Somos obrigados a vencer do mesmo jeito, não podemos perder pontos em casa. A gente já vai saber o que pode acontecer, rodada definida. Todos os jogos são difíceis, não importa se é no meio de tabela. Todos os adversários têm suas qualidades, então é focar e ir para cima", disse Zé Hugo na última sexta-feira (21).

O retrospecto contra a Chapecoense é equilibrado. Em dez duelos, foram quatro vitórias rubro-negras, três do Verdão e três empates. Por outro lado, o Leão não perde do rival há quase seis anos, pela Série A de 2017. Apesar de ter aberto o placar com David, o Vitória sofreu a virada graças a Arthur Caike e Tulio de Melo.

De lá para cá, mais quatro confrontos. Pelo Brasileirão de 2018, foram dois triunfos do time baiano, ambos por 1x0 - Neilton marcou no Barradão e Lucas Fernandes fez o gol na Arena Condá. Já os encontros mais recentes aconteceram pela Série B de 2020, mas não tiveram ganhador: 1x1 na fora e 0x0 em casa.

Escalação

Para encarar a Chapecoense, o técnico Léo Condé ganhou uma peça importante. O volante Rodrigo Andrade está recuperado de problema na panturrilha e foi relacionado. Ele não joga desde a 14ª rodada, contra o Sampaio Corrêa. Na partida, recebeu o terceiro cartão amarelo e foi suspenso. Depois, sofreu a lesão e ficou fora de combate nos quatro compromissos seguintes.

Outro retorno é o do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão contra o Sport. Já o lateral direito Zeca, o zagueiro Marco Antônio, o volante Léo Gomes e o meia Dionísio seguem fora de combate.