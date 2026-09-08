ALÍVIO RUBRO-NEGRO

Vitória reduz risco de rebaixamento e aumenta chances de vaga na Sul-Americana após vencer o Grêmio

Após vencer o Grêmio no Barradão, Leão subiu para a 11ª posição e abriu sete pontos de vantagem para zona de rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 19:14

Renê marcou o gol da vitória Rubro-negra contra o Grêmio Crédito: Victor Ferreira/ECV

A vitória por 1x0 sobre o Grêmio, na última segunda-feira (7), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Vitória respirar mais aliviado. Além de encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas e dar uma resposta após a eliminação da Copa do Brasil, o resultado também trouxe mais tranquilidade ao Rubro-Negro na luta contra o rebaixamento.

Antes do início da rodada, o Vitória ocupava a 13ª colocação, com apenas quatro pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com o triunfo e a combinação dos demais resultados, o Leão chegou aos 32 pontos e subiu para a 11ª posição, abrindo sete pontos de vantagem para o Cruzmaltino, que permanece em 17º.

Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 5

A evolução na tabela também teve impacto direto nas projeções matemáticas. Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento do Vitória caíram de 17% antes da rodada para 7,8% após a vitória sobre o Grêmio.

O cenário também melhorou na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. O Vitória voltou à zona de classificação para o torneio e viu suas chances de garantir presença na competição aumentarem de 27,2% para 38,6%, uma alta de 11,4 pontos percentuais.

Com uma situação mais confortável na Série A, Jair Ventura agora busca aproveitar a sequência sem outras competições para recuperar o bom momento e afastar de vez a turbulência. O Vitória terá apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada, o que permitirá ao treinador contar com mais tempo entre os jogos para recuperar os jogadores e trabalhar sua equipe.

“Esse jogo foi uma retomada nossa, não só em resultado, mas também em desempenho. Foram muitas oportunidades criadas, poderia ser um placar mais elástico. Agora temos a oportunidade de emendar uma sequência positiva com uma vitória fora de casa”, projetou o comandante rubro-negro.

O próximo desafio será justamente longe do Barradão. No domingo (13), às 16h, o Vitória enfrenta o Mirassol, no Maião, pela 27ª rodada, em busca da primeira vitória como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro. Com quatro empates e nove derrotas em 13 partidas longe de seus domínios, o Vitória é o pior visitante da Série A, empatado com o Grêmio nesse quesito.