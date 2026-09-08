Vitória reduz risco de rebaixamento e aumenta chances de vaga na Sul-Americana após vencer o Grêmio

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 19:14
A vitória por 1x0 sobre o Grêmio, na última segunda-feira (7), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Vitória respirar mais aliviado. Além de encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas e dar uma resposta após a eliminação da Copa do Brasil, o resultado também trouxe mais tranquilidade ao Rubro-Negro na luta contra o rebaixamento.
Antes do início da rodada, o Vitória ocupava a 13ª colocação, com apenas quatro pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com o triunfo e a combinação dos demais resultados, o Leão chegou aos 32 pontos e subiu para a 11ª posição, abrindo sete pontos de vantagem para o Cruzmaltino, que permanece em 17º.
Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
A evolução na tabela também teve impacto direto nas projeções matemáticas. Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento do Vitória caíram de 17% antes da rodada para 7,8% após a vitória sobre o Grêmio.
O cenário também melhorou na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. O Vitória voltou à zona de classificação para o torneio e viu suas chances de garantir presença na competição aumentarem de 27,2% para 38,6%, uma alta de 11,4 pontos percentuais.
Com uma situação mais confortável na Série A, Jair Ventura agora busca aproveitar a sequência sem outras competições para recuperar o bom momento e afastar de vez a turbulência. O Vitória terá apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada, o que permitirá ao treinador contar com mais tempo entre os jogos para recuperar os jogadores e trabalhar sua equipe.
“Esse jogo foi uma retomada nossa, não só em resultado, mas também em desempenho. Foram muitas oportunidades criadas, poderia ser um placar mais elástico. Agora temos a oportunidade de emendar uma sequência positiva com uma vitória fora de casa”, projetou o comandante rubro-negro.
O próximo desafio será justamente longe do Barradão. No domingo (13), às 16h, o Vitória enfrenta o Mirassol, no Maião, pela 27ª rodada, em busca da primeira vitória como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro. Com quatro empates e nove derrotas em 13 partidas longe de seus domínios, o Vitória é o pior visitante da Série A, empatado com o Grêmio nesse quesito.
“Vantagem importante pela pontuação, que é muito alta, nos dá tranquilidade. Mas precisamos buscar a primeira vitória fora, que é algo que nos incomoda. Saímos da Copa do Brasil, mas vamos ter tempo de preparação para jogar melhor no Campeonato Brasileiro. Semana cheia não era nosso objetivo, não abdicamos da Copa do Brasil, mas é importante ter tempo para recuperar os atletas. Temos a oportunidade de fazer o melhor para o Brasileiro possível dentro das nossas possibilidades”, concluiu Jair Ventura.