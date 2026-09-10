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Vitória reintegra zagueiro que estava fora dos planos e ganha reforço para sequência do Brasileirão

Riccieli voltou a treinar com o elenco após negociação com o futebol chinês não se concretizar e passa a ser mais uma opção para Jair Ventura

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:01

Riccieli treinando na Toca
Riccieli treinando na Toca Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória ganhou uma nova opção para a defesa na sequência da temporada. Após ficar fora dos planos do clube e ter uma negociação com o futebol chinês frustrada, o zagueiro Riccieli foi reintegrado ao elenco e voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira (9), na reapresentação do Rubro-Negro após a vitória por 1x0 sobre o Grêmio.

A reintegração acontece em um momento de necessidade para o setor defensivo. Sem Edu e Camutanga, que estão fora da temporada, o Leão conta com Cacá, Luan Cândido, Brítez e os jovens Kauan e Edenilson para a posição, além de Darlan Dutra, zagueiro que foi destaque do Gama na Série D e chega ao clube por empréstimo.

Riccieli pertence ao Famalicão, de Portugal, e chegou ao Vitória no início do ano por empréstimo. O defensor, de 27 anos, porém, teve poucas oportunidades e disputou apenas cinco partidas pelo clube, sendo três pelo Campeonato Baiano e duas pelo Campeonato Brasileiro, em um total de 329 minutos em campo.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renê foi contratado junto à Portuguesa por R$ 5,8 milhões por Victor Ferreira/ECV
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

A última atuação aconteceu em 7 de fevereiro, no empate em 2x2 com o Jequié, pelo Campeonato Baiano. Depois disso, o zagueiro chegou a ser relacionado para duas partidas, mas não saiu do banco de reservas. A última delas foi em 11 de abril, na vitória por 2x0 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão.

Fora dos planos da comissão técnica, Riccieli passou a treinar separado do elenco. A situação mudou após a negociação para sua saída não se concretizar. Em julho, o Vitória havia acertado a rescisão do empréstimo para que o jogador fosse para o Qingdao West Coast, da China, clube que ele já havia defendido anteriormente.

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Riccieli chegou a viajar para a China para concluir a transferência, mas um desacerto entre o Qingdao West Coast e o Famalicão impediu a concretização do negócio. Com isso, o zagueiro retornou a Salvador e voltou a fazer parte das atividades com o elenco do Vitória.

Depois de ser reintegrado ao grupo na quarta-feira (9), o defensor treinará novamente com os companheiros nesta quinta-feira (10), no CT Manoel Pontes Tanajura. O Vitória segue a preparação para enfrentar o Mirassol neste domingo (13), às 16h, no estádio Maião, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Tags:

Vitória

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