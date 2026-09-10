'REFORÇO CASEIRO'

Vitória reintegra zagueiro que estava fora dos planos e ganha reforço para sequência do Brasileirão

Riccieli voltou a treinar com o elenco após negociação com o futebol chinês não se concretizar e passa a ser mais uma opção para Jair Ventura

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:01

Riccieli treinando na Toca Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória ganhou uma nova opção para a defesa na sequência da temporada. Após ficar fora dos planos do clube e ter uma negociação com o futebol chinês frustrada, o zagueiro Riccieli foi reintegrado ao elenco e voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira (9), na reapresentação do Rubro-Negro após a vitória por 1x0 sobre o Grêmio.

A reintegração acontece em um momento de necessidade para o setor defensivo. Sem Edu e Camutanga, que estão fora da temporada, o Leão conta com Cacá, Luan Cândido, Brítez e os jovens Kauan e Edenilson para a posição, além de Darlan Dutra, zagueiro que foi destaque do Gama na Série D e chega ao clube por empréstimo.

Riccieli pertence ao Famalicão, de Portugal, e chegou ao Vitória no início do ano por empréstimo. O defensor, de 27 anos, porém, teve poucas oportunidades e disputou apenas cinco partidas pelo clube, sendo três pelo Campeonato Baiano e duas pelo Campeonato Brasileiro, em um total de 329 minutos em campo.

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A última atuação aconteceu em 7 de fevereiro, no empate em 2x2 com o Jequié, pelo Campeonato Baiano. Depois disso, o zagueiro chegou a ser relacionado para duas partidas, mas não saiu do banco de reservas. A última delas foi em 11 de abril, na vitória por 2x0 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão.

Fora dos planos da comissão técnica, Riccieli passou a treinar separado do elenco. A situação mudou após a negociação para sua saída não se concretizar. Em julho, o Vitória havia acertado a rescisão do empréstimo para que o jogador fosse para o Qingdao West Coast, da China, clube que ele já havia defendido anteriormente.

Riccieli chegou a viajar para a China para concluir a transferência, mas um desacerto entre o Qingdao West Coast e o Famalicão impediu a concretização do negócio. Com isso, o zagueiro retornou a Salvador e voltou a fazer parte das atividades com o elenco do Vitória.