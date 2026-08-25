FIM DE CICLO

Vitória rescinde com Gabriel Vasconcelos e goleiro deixa clube após perder espaço

Aos 33 anos, goleiro tinha contrato com o Vitória até 2028, mas não fazia mais parte dos planos do clube

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:21

Gabriel Vasconcelos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou nesta terça-feira (25) a rescisão contratual, em comum acordo, com o goleiro Gabriel Vasconcelos. Aos 33 anos, o jogador tinha vínculo com o clube até o fim de 2028, mas deixa a Toca do Leão antes do término do contrato após perder espaço no elenco.

Gabriel já não vinha participando normalmente da rotina do elenco e não foi relacionado para nenhum dos nove jogos do clube após a pausa para a Copa do Mundo. A última partida do goleiro pelo Vitória aconteceu em 30 de maio, na derrota por 3x1 para o Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado no início de 2025 junto ao Coritiba por cerca de R$ 1 milhão, Gabriel chegou ao Rubro-Negro para disputar a posição com Lucas Arcanjo. No entanto, não conseguiu assumir a titularidade e encerra sua passagem pelo clube com 14 partidas disputadas e 19 gols sofridos.

Durante o período no Vitória, o goleiro também foi emprestado ao Sport no segundo semestre de 2025. Na equipe pernambucana, disputou 23 jogos. Já em 2026, participou da campanha que terminou com o título da Copa do Nordeste conquistado pelo Rubro-Negro.

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Mudança na hierarquia de goleiros do Vitória

Antes mesmo da rescisão de Gabriel, o Vitória já havia definido uma mudança na hierarquia da posição. Yuri Sena, formado nas categorias de base do clube, passou a ser o reserva imediato de Lucas Arcanjo, que permanece como titular.

Aos 25 anos, Yuri tem contrato com o Vitória até dezembro de 2026 e soma 17 partidas pela equipe profissional. A diretoria vê o jogador como uma alternativa para o futuro da posição e pretende aumentar gradualmente sua participação no elenco.

Com a saída de Gabriel, Lucas Arcanjo segue como titular, Yuri Sena passa a ser a primeira opção no banco de reservas e Alexandre Fintelman ocupa a terceira posição.

Gabriel agradece ao Vitória

Após a confirmação da saída, Gabriel se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa e agradeceu ao Vitória pela oportunidade. O goleiro também destacou os aprendizados adquiridos durante sua passagem pelo clube baiano.