Vitória retorna a Salvador após derrota para o Juventude

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A delegação do Vitória tem chegada prevista em Salvador no começo da noite desta segunda-feira (3). O grupo deixará Porto Alegre no início da tarde e se reapresentará na Toca do Leão na manhã de terça-feira (4), quando iniciará a preparação para o jogo contra o Vila Nova, vice-líder da Série B do Brasileiro.



O confronto com a equipe goiana será disputado na próxima segunda-feira, dia 10, e fechará a 16ª rodada da competição. A bola rola às 20h, no estádio OBA, em Goiânia. Para a partida, o técnico Léo Condé poderá contar com os retornos do zagueiro Wagner Leonardo e do volante Rodrigo Andrade. Titulares absolutos, eles voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.

Será o segundo jogo seguido do Vitória fora de casa. No último domingo (2), o Leão perdeu para o Juventude por 1x0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O tropeço fez com que o rubro-negro ficasse fora do G4 pela primeira vez nesta edição da Série B.