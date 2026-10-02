Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória se junta a outros clubes e aciona o STF contra o fim das bets após aviso de rescisão da 7k

Rubro-Negro baiano se junta a São Paulo, Ponte Preta, Guarani e Portuguesa para pedir suspensão dos efeitos e prazo de transição para acordos em vigor

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:20

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória entrou na disputa judicial contra a Medida Provisória que pôs fim às casas de apostas no Brasil. O clube baiano protocolou, ao lado de São Paulo, Ponte Preta, Guarani e Portuguesa, um pedido para ingressar em duas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), a ADI 8027 e a ADI 7721. O grupo quer a suspensão dos efeitos da MP e a criação de um período de transição para os contratos de patrocínio já firmados. As informações são do Estadão.

A ofensiva jurídica ocorre em meio a um cenário de incerteza financeira para o Rubro-Negro. A 7k, patrocinadora máster do clube, já notificou o Vitória sobre a rescisão do contrato.

Confira o ranking dos 80 escudos mais bonitos do futebol brasileiro, segundo designers

1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução
2º – America-RJ – 6,95 por Reprodução
3º – Vasco – 6,86 por Reprodução
4º – Cruzeiro – 6,63 por Reprodução
5º – Internacional – 6,52 por Reprodução
6º – Flamengo – 6,38 por Reprodução
7º – São Paulo – 6,32 por Reprodução
8º – Juventus-SP – 6,22 por Reprodução
9º – Grêmio – 6,18 por Reprodução
10º – Fluminense – 6,02 por Reprodução
11º – Paraná – 5,98 por Reprodução
12º – Portuguesa – 5,95 por Reprodução
13º – Vitória – 5,72 por Reprodução
14º – Corinthians – 5,54 por Reprodução
15º – Santos – 5,48 por Reprodução
16º – Palmeiras – 5,45 por Reprodução
17º – Náutico – 5,45 por Reprodução
18º – Santa Cruz – 5,43 por Reprodução
19º – Sport – 5,38 por Reprodução
20º – Fortaleza – 5,31 por Reprodução
21º – Maringá – 5,26 por Reprodução
22º – Sergipe – 5,11 por Reprodução
23º – Remo – 5,06 por Reprodução
24º – Atlético-MG – 5,05 por Reprodução
25º – Bahia – 5,03 por Reprodução
26º – Amazonas – 5,03 por Reprodução
27º – Guarani – 4,91 por Reprodução
28º – Botafogo-PB – 4,86 por Reprodução
 29º – RB Bragantino – 4,82 por Reprodução
30º – Goiás – 4,80 por Reprodução
31º – Coritiba – 4,74 por Reprodução
32º – Ponte Preta – 4,66 por Reprodução
33º – Nacional-AM – 4,65 por Reprodução
34º – Bangu – 4,58 por Reprodução
35º – Athletic-MG – 4,57 por Reprodução
36º – Volta Redonda – 4,55 por Reprodução
37º – Athletico-PR – 4,46 por Reprodução
38º – Criciúma – 4,46 por Reprodução
39º – América-MG – 4,43 por Reprodução
40º – Ceará – 4,32 por Reprodução
41º – Goiatuba – 4,31 por Reprodução
42º – Juventude – 4,28 por Reprodução
43º – Gama – 4,26 por Reprodução
44º – Botafogo-SP – 4,22 por Reprodução
45º – América-RN – 4,20 por Reprodução
46º – Atlético-GO – 4,12 por Reprodução
47º – Brasil de Pelotas – 4,09 por Reprodução
48º – Paysandu – 3,98 por Reprodução
49º – Figueirense – 3,91 por Reprodução
50º – Operário – 3,86 por Reprodução
51º – Caxias – 3,71 por Reprodução
52º – Avaí – 3,66 por Reprodução
53º – Chapecoense – 3,65 por Reprodução
54º – Cuiabá – 3,60 por Reprodução
55º – Vila Nova – 3,58 por Reprodução
56º – CSA – 3,58 por Reprodução
57º – ABC – 3,51 por Reprodução
58º – Ituano – 3,48 por Reprodução
59º – Ferroviária – 3,40 por Reprodução
60º – Confiança – 3,34 por Reprodução
61º – Uberlândia – 3,34 por Reprodução
62º – CRB – 3,29 por Reprodução
63º – ASA – 3,20 por Reprodução
64º – Ypiranga-RS – 3,17 por Reprodução
65º – Joinville – 3,17 por Reprodução
66º – Londrina – 3,03 por Reprodução
67º – Barra – 3,00 por Reprodução
68º – Brusque – 2,98 por Reprodução
69º – Brasiliense – 2,98 por Reprodução
70º – Treze – 2,91 por Reprodução
71º – Sampaio Corrêa – 2,89 por Reprodução
72º – Inter de Limeira – 2,88 por Reprodução
73º – Anápolis – 2,86 por Reprodução
74º – Mirassol – 2,80 por Reprodução
75º – Itabaiana – 2,80 por Reprodução
76º – Campinense – 2,80 por Reprodução
77º – Novorizontino – 2,78 por Reprodução
78º – Maranhão – 2,55 por Reprodução
79º – Floresta-CE – 2,51 por Reprodução
80º – São Bernardo – 2,49 por Reprodução
1 de 80
1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução

Prazos curtos no centro da contestação

Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 25 de setembro, a MP determinou o encerramento das operações das casas de apostas de quota fixa e vetou de forma imediata a exibição de patrocínios do setor.

O texto estabelece dez dias para a retirada de publicidade e patrocínios ligados às bets e 30 dias para o fim das autorizações de funcionamento das empresas. O prazo final para a remoção das marcas em todo o território nacional é 5 de outubro.

No documento enviado ao STF, os clubes argumentam que a medida atinge contratos de patrocínio em andamento e afeta diretamente o planejamento financeiro das equipes. Para eles, o tempo previsto pela MP é insuficiente para uma adaptação adequada.

Leia mais

Imagem - Reviravolta: Justiça condena Vitória a pagar R$ 7 milhões a ex-atacante

Reviravolta: Justiça condena Vitória a pagar R$ 7 milhões a ex-atacante

Imagem - Dupla do Vitória lidera ranking dos jogadores mais subestimados do Brasileirão

Dupla do Vitória lidera ranking dos jogadores mais subestimados do Brasileirão

Imagem - Fábio Mota prevê rombo de R$ 55 milhões no Vitória com fim das bets e fala em vender jogadores

Fábio Mota prevê rombo de R$ 55 milhões no Vitória com fim das bets e fala em vender jogadores

As ações no Supremo

A ADI 8027 foi movida pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e pede a suspensão da MP. Já a ADI 7721 foi aberta em 2024 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para questionar a regulamentação das bets, promulgada em 2023, e passou a incluir a nova medida após a sua publicação. O relator do caso é o ministro Luiz Fux.

Há ainda uma terceira ação, a ADI 8024, apresentada pela Associação Nacional pela Segurança Jurídica dos Jogos e Apostas (Anseja), também pedindo a derrubada da MP. O processo ainda não tem relator definido nem clubes interessados.

Ranking das camisas mais caras da Série A do Campeonato Brasileiro

1º – Flamengo – R$ 799,99 por Divulgação
2º – Atlético-MG – R$ 749,99 por Divulgação
2º – Corinthians – R$ 749,99 por Divulgação
2º – Vasco – R$ 749,99 por Divulgação
5º – Palmeiras – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Bahia – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Fluminense – R$ 599,99 por Divulgação
5º – Grêmio – R$ 599,99 por Divulgação
5º – São Paulo – R$ 599,99 por Divulgação
10º – Athletico-PR – R$ 499,99 por Divulgação
10º – Santos – R$ 499,99 por Divulgação
12º – Cruzeiro – R$ 449,99 por Divulgação
12º – Internacional – R$ 449,99 por Divulgação
14º – RB Bragantino – R$ 429,99 por Divulgação
15º – Mirassol – R$ 429,90 por Divulgação
16º – Botafogo – R$ 419,99 por Divulgação
17º – Coritiba – R$ 399,99 por Divulgação
18º – Chapecoense – R$ 359,90 por Divulgação
19º – Vitória – R$ 329,99 por Victor Ferreira/EC Vitória
19º – Remo – R$ 329,99 por Divulgação
1 de 20
1º – Flamengo – R$ 799,99 por Divulgação

Rivais cariocas saíram na frente

Antes do Vitória, Flamengo e Botafogo já haviam se movimentado no STF. O Flamengo pediu para acompanhar a ADI 8027 e teve a participação na ADI 7721 aceita por Fux. O clube tem contrato com a Betano, que também patrocina o Brasileirão e a Copa do Brasil, no valor anual de R$ 268,5 milhões.

Segundo números divulgados pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o rubro-negro carioca projeta perda entre R$ 400 milhões e R$ 430 milhões no orçamento de 2027, e calcula impacto de R$ 2,5 bilhões para todo o futebol brasileiro.

O Botafogo pediu para entrar como amicus curiae na ADI 8027. O clube alega que o fim abrupto do mercado de apostas prejudica gravemente receitas essenciais para o esporte e lembra que a SAF alvinegra precisa honrar obrigações assumidas em recuperação judicial.

Leia mais

Imagem - Clubes desistem de paralisar o Brasileirão e levam briga contra o fim das bets ao STF

Clubes desistem de paralisar o Brasileirão e levam briga contra o fim das bets ao STF

Imagem - Presidente do Flamengo diz que não conseguirá quitar compra de atletas sem dinheiro de bets: 'Como vou pagar o Paquetá?'

Presidente do Flamengo diz que não conseguirá quitar compra de atletas sem dinheiro de bets: 'Como vou pagar o Paquetá?'

Imagem - Dono de fortuna de R$ 5,2 bi, presidente da Cimed sonha em patrocinar todos os clubes do Brasil após fim das bets

Dono de fortuna de R$ 5,2 bi, presidente da Cimed sonha em patrocinar todos os clubes do Brasil após fim das bets

Efeitos já aparecem

Enquanto a disputa segue no Supremo, os reflexos da MP já chegaram aos clubes. Além da notificação recebida pelo Vitória, o Santos e a Novibet suspenderam o contrato.

Botafogo e Flamengo retiraram as marcas de VBet e Betano dos uniformes de treino e das redes sociais, mas não há confirmação de suspensão dos acordos.

A tendência é que mais equipes se juntem às ações. Em 2025, os patrocínios de bets somaram R$ 1 bilhão em receitas para os clubes da Série A, o equivalente a 7,9% do faturamento total dos 20 times. As empresas do setor também investiam em naming rights de competições, placas de publicidade e inserções na televisão.

A partir da assinatura da MP, o Congresso Nacional tem 120 dias para decidir se a transforma em lei federal. A votação deve acontecer apenas depois das eleições presidenciais.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Bahia terá DM quase vazio e reforço de Michel Araújo contra o Palmeiras

Bahia terá DM quase vazio e reforço de Michel Araújo contra o Palmeiras
Imagem - 52 mil km depois, ela finalmente parou: advogada completa 1.000 ultramaratonas em 1.000 dias

52 mil km depois, ela finalmente parou: advogada completa 1.000 ultramaratonas em 1.000 dias
Imagem - Ancelotti tira pressão dos jovens e faz pedido à Seleção antes de encarar a Índia: 'Jogar com alegria'

Ancelotti tira pressão dos jovens e faz pedido à Seleção antes de encarar a Índia: 'Jogar com alegria'