MATEMATICAMENTE GARANTIDO

Vitória se salva do rebaixamento, garante 4ª Série A seguida e bate recorde

Empate de Atlético-MG e Corinthians beneficiou o Leão

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:08

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está matematicamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027. A confirmação veio na noite desta quarta-feira (25), após o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada da competição. O resultado livrou o Rubro-Negro baiano do rebaixamento sem que a equipe precisasse entrar em campo.

Com 44 pontos e 12 vitórias, o Leão ocupa a 13ª colocação na tabela. Embora o Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tenha 41 pontos, os confrontos diretos entre Corinthians, Grêmio e a equipe paulista nas duas rodadas restantes impedem que todos ultrapassem o clube baiano.

O Vitória já havia dado um passo importante para assegurar a permanência na segunda-feira (23), quando goleou o Internacional por 5 a 2, no Beira-Rio. O triunfo deixou a equipe em situação confortável na tabela e aumentou a pressão sobre os adversários que ainda lutam contra a queda.

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Vitória estabelece marca inédita na Série A

Além de confirmar a permanência, o clube alcançou um feito inédito em sua trajetória no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Em 2027, o Vitória disputará a quarta edição consecutiva da Série A, sequência que começou após o acesso conquistado com o título da Série B de 2023.

O Rubro-Negro nunca havia conseguido permanecer por quatro temporadas seguidas na elite desde a adoção do atual formato, em 2003. Entre os clubes nordestinos, o Vitória é o segundo com mais participações na Série A por pontos corridos, atrás apenas do Bahia.

O Leão soma 14 participações, enquanto o rival tricolor tem 15. O Sport aparece na terceira posição regional, com 12 participações. Já o recorde de temporadas consecutivas na elite entre os nordestinos pertence ao Fortaleza, que permaneceu por sete anos seguidos na primeira divisão.

A melhor campanha do Vitória nesse formato ocorreu em 2013, quando terminou o Brasileirão na quinta colocação, com 59 pontos. Nas três últimas temporadas, o clube precisou lutar contra o rebaixamento para manter seu lugar na elite.

Vitória ainda busca vaga na Sul-Americana

Com a permanência assegurada, o time comandado por Rafael Lacerda agora pode concentrar esforços na tentativa de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

O Vitória está na 13ª posição, com 44 pontos, apenas um atrás do Coritiba, que ocupa a colocação imediatamente superior. Restam duas partidas para o encerramento do campeonato.

Na 37ª rodada, o Rubro-Negro recebe o Santos, no Barradão. Depois, encerra sua participação contra o Vasco, em São Januário, pela última rodada.