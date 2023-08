Com um jogador a menos, Vitória segura empate com o Atlético-GO e abre vantagem na Série B

Felipe Vieira protege a bola diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Líder isolado da Série B do Brasileiro, o Vitória mostrou força fora de casa para garantir o empate sem gols com o Atlético-GO, na noite deste domingo (27), mesmo jogando com um atleta a menos desde a metade do primeiro tempo, após expulsão do zagueiro Camutanga.



O time comandado por Léo Condé fez um início de jogo apagado, mas se superou e cresceu de rendimento a partir do momento em que ficou em desvantagem numérica. O rubro-negro teve até chance de vencer o confronto e só não conseguiu por causa de um jogador revelado pelo próprio clube. O goleiro Ronaldo fechou as traves em lance com três investidas seguidas.

Com o resultado, o Vitória somou 48 pontos e abriu três de diferença para o vice-líder Sport, que perdeu para o Ituano nesta 25ª rodada e permaneceu com 45. O rubro-negro tem seis pontos a mais que o primeiro time fora do G4. O Novorizontino é o 5º colocado, com 42 pontos. O Atlético-GO permaneceu na 8ª posição, agora com 38.

O técnico Léo Condé optou por manter o esquema tático com apenas dois zagueiros, utilizado nas duas rodadas anteriores. Camutanga voltou ao time titular após cumprir suspensão, mas ficou apenas 24 minutos em campo até ser expulso por parar com falta uma investida do rival.

Substituto dele no último jogo, João Victor foi chamado do banco, onde também estava Yan Souto, para entrar no lugar do centroavante Léo Gamalho, sacrificado para a recomposição da defesa.

Dudu e Thiago Lopes foram as novidades da escalação no meio-campo. Gegê ficou entre os reservas. Depois de nove jogos seguidos como titular, Mateus Gonçalves sentou no banco, mas o jogo só esquentou mesmo quando ele entrou no segundo tempo. Destaque também para a atuação de Zeca.

O próximo jogo do Vitória será diante de sua torcida, sexta-feira (1º), às 19h15, no Barradão, contra o Mirassol. Já o Atlético-GO visita o Avaí, um dia depois, no sábado (2), às 15h30, na Ressacada.

DESVANTAGEM NUMÉRICA

O começo do jogo não acelerou o coração dos torcedores de nenhum dos times. Vitória e Atlético-GO se estudaram nos minutos iniciais e capricharam na marcação. O contexto do confronto mudou aos 24 minutos, quando Camutanga foi expulso após parar investida de Gustavo Coutinho com falta. Como ele era o último jogador do Vitória e o atacante sairia cara a cara com Lucas Arcanjo, levou a chapinha vermelha direto.

O zagueiro João Victor foi chamado do banco para recompor a defesa e o centroavante Léo Gamalho acabou sacrificado. Apesar da desvantagem numérica, o Vitória não se deixou abater e protagonizou a melhor oportunidade do primeiro tempo com a nova atração do time. Após cobrança de escanteio de Thiago Lopes, João Victor subiu bem e acertou o travessão.

O Atlético-GO ampliou o volume de jogo, mas não chegou a assustar. Bruno Tubarão bateu da intermediária, mas sem muita força e a redonda acabou nas mãos de Lucas Arcanjo. A primeira chance real dos donos da casa foi registrada aos oito minutos do segundo tempo. Luiz Fernando roubou a bola, avançou até a entrada da área e tocou para Dodô na direita. Ele bateu cruzado e tirou tinta da trave.

PRA CIMA

Na sequência, o Dragão chegou com perigo outra vez. Lucas Esteves ajeitou de cabeça para Luiz Fernando e o atacante chutou de primeira, mas mandou para fora. Em cobrança de escanteio de Airton, Alix cabeceou e esbarrou na defesa de Lucas Arcanjo.

O Atlético-GO cresceu ofensivamente e o Vitória passou apenas a se defender, sem conseguir encaixar um bom contra-ataque. Revelado na Toca do Leão, o goleiro Ronaldo era mero espectador. Aos 20 minutos, o técnico Léo Condé mexeu no time. Saíram Thiago Lopes e Matheusinho. Entraram Zé Hugo e Mateus Gonçalves.

As alterações tornaram o rubro-negro mais veloz e ofensivo, principalmente pelo lado direito do campo, mas foi na bola parada que o Leão mostrou mesmo que estava vivo no jogo. Aos 27 minutos, Zeca cobrou falta de longe com muita força e exigiu boa defesa de Ronaldo. Wagner Leonardo pegou o rebote e o goleiro atleticano defendeu novamente. Na pequena área, João Victor fez a terceira tentativa ao bater à queima-roupa e o arqueiro levou a melhor outra vez.

Nos minutos finais, Mateus Gonçalves ainda arrancou pela direita, driblou o zagueiro e chutou cruzado com perigo, porém mandou a bola para fora. Aos 42, o Atlético-GO também ficou com um jogador a menos em campo porque Baralhas se chocou com o companheiro de time Bruno Tubarão, não teve condições de continuar e os donos da casa já tinham feito todas as substituições.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 0x0 Vitória (Série B – 25ª rodada)

Atlético-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron (Alix Vinicius) e Lucas Esteves (Rhaldney); Matheus Sales (Airton), Baralhas, Dodô (Matheus Peixoto) e Shaylon; Gustavo Coutinho e Luiz Fernando (Kelvin). Técnico: Jair Ventura.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu (Marco Antônio), Matheus Trindade, Thiago Lopes (Zé Hugo) e Matheusinho (Mateus Gonçalves); Léo Gamalho (João Victor) e Iury Castilho (Osvaldo). Técnico: Léo Condé.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia

Cartão amarelo: Diego Loureiro e Airton; Dudu, Iury Castilho, Mateus Gonçalves e Marco Antônio

Cartão vermelho: Camutanga