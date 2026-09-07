REAÇÃO RUBRO-NEGRA

Vitória supera o Grêmio no Barradão, encerra sequência de quatro derrotas e se afasta do Z-4

Leão da Barra venceu a equipe gaúcha por 1x0, com gol de Renê

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 22:05

Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada do Brasileirão Crédito: Márcio José/Estadão Conteúdo

Xô, zica! O Vitória venceu o Grêmio por 1x0 na noite desta segunda-feira (7), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a vencer após uma sequência de quatro derrotas seguidas na temporada, que também contou com a eliminação na Copa do Brasil. Com o resultado, o Leão deu um salto na tabela e ganhou distância da zona de rebaixamento, que começava a preocupar.

O Leão da Barra dominou as ações no primeiro tempo, teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras, enquanto o Grêmio assustou algumas vezes nos contra-ataques. Na segunda etapa, a partida ficou mais picotada, mas o Vitória conseguiu abrir o placar com Renê, após cobrança de escanteio, e soube administrar a vantagem para voltar a vencer.

Com os três pontos, o Leão da Barra chegou aos 32, subiu da 13ª para a 11ª colocação, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027, e abriu sete pontos de vantagem para o Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento. Agora, o Vitória volta a campo no próximo domingo (13), às 16h, para enfrentar o Mirassol, no Maião, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 5

O JOGO

Precisando reagir na temporada e dar uma resposta à torcida, o Vitória começou o duelo no Barradão com uma postura diferente da apresentada nos últimos jogos: tentando propor o jogo. Em vez de apostar em uma postura mais reativa e nas ligações diretas, como de costume, a equipe de Jair Ventura ficava mais com a bola e buscava construir as jogadas com paciência, até chegar próximo à grande área adversária.

Embora conseguisse gerar volume e empurrar o Grêmio para trás, o Leão não criou tantas chances claras nos primeiros minutos. A equipe gaúcha, por outro lado, foi quem chegou com perigo primeiro, explorando os contra-ataques. Na primeira oportunidade, Caio Vinícius saiu cara a cara com Lucas Arcanjo e chegou a balançar as redes, mas estava em posição irregular. Depois, Pavon e Diego Costa tiveram chances de finalizar de dentro da área, mas pararam no goleiro rubro-negro.

O jogo seguiu nessa dinâmica, com o Vitória tendo mais posse de bola e o Grêmio apostando nos contragolpes. Aos poucos, porém, o Leão passou a criar mais oportunidades. Zé Vitor e Renê arriscaram de longe e pararam em boas defesas de Weverton. Matheuzinho e Erick também tiveram chances em finalizações de média distância, aproveitando sobras de cruzamentos, mas o primeiro teve o chute travado pela defesa, enquanto o segundo mandou para fora.

Na base dos contra-ataques, o Grêmio ainda voltou a assustar com Caio Vinícius, que parou novamente em Lucas Arcanjo. Na reta final do primeiro tempo, porém, só deu Vitória. Com Mateus Silva e Jamerson bem espetados pelos lados do campo e uma boa pressão pós-perda, o time encurralou a equipe gaúcha, que praticamente não conseguia passar do meio-campo. Apesar do domínio, o Leão novamente teve dificuldade para transformar a forte pressão em chances claras de gol.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 26

No começo da segunda etapa, a partida seguiu o mesmo roteiro, mas foi ficando mais nervosa. Em apenas 15 minutos, o árbitro já havia mostrado quatro cartões amarelos após duas confusões em campo. Primeiro, houve um desentendimento entre Erick e Caio Paulista em uma disputa de bola já fora de campo. Depois, Caíque tentou pegar rapidamente a bola das mãos de Erick Noriega para recolocá-la em jogo, mas acabou acertando um soco no ombro do jogador gremista. O volante poderia ter sido expulso, mas recebeu apenas o cartão amarelo.

As confusões deixaram a partida mais morna, mas, justamente quando parecia que nada aconteceria em campo, o Leão abriu o placar. Aos 17 minutos, em cobrança de escanteio, Mateus Silva levantou a bola com perigo na direção da pequena área, e Renê apareceu completamente livre para cabecear para o fundo da rede e colocar o Vitória em vantagem.

Depois do gol, praticamente nada mais aconteceu. O Grêmio passou a ter mais posse de bola, mas pouco conseguiu fazer diante da defesa bem postada do Vitória. O Leão, por sua vez, também pouco se arriscou no ataque para tentar matar a partida, mas soube administrar a vantagem e não sofreu grandes sustos até o apito final, garantindo três pontos importantes para reagir em meio à má fase.

FICHA TÉCNICA

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Edenilson), Zé Vitor e Matheuzinho (Pochettino); Tarzia (Fabri), Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti (Enamorado) e Krovinovic; Pavon (Nardoni), Tetê e Carlos Vinicius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.

Local: Barradão

Público: 8.934

Renda: R$ 215.031,00

Gol: Renê, aos 17 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Caíque [Vitória]; Pedro Gabriel, Pavón, Caio Paulista, Noriega, Gustavo Martins (Grêmio)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e por Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)