Invicto há quatro jogos, Vitória tem desempenho sólido no returno da Série B

Rubro-negro tem campanha de G4 no primeiro e segundo-turno. Crédito: EC Vitória/Divulgação

A liderança isolada do Vitória na Série B não acontece por sorte ou por mágica. A equipe comandada por Léo Condé tem demonstrado dentro de campo uma das principais virtudes de qualquer time que quer conquistar o acesso à Série A: consistência. E é dessa forma que o Leão vem escrevendo seu roteiro na competição. Após o empate contra o Mirassol, que interrompeu uma sequência de seis vitória seguidas dentro de casa, o rubro-negro chegou aos 49 pontos na tabela e já somou 12 no segundo turno. Um aproveitamento de 57% neste recorte.

Em comparação ao primeiro turno, marcado pela ótima arrancada com cinco vitórias seguidas, o rubro-negro está mantendo um bom aproveitamento. Nas primeiras sete rodadas do turno inicial, foram 15 pontos somados - e um aproveitamento de 71%. Nesta segunda etapa, o Vitória tem a sexta melhor campanha, mas está empatado em número de pontos com Ituano e Guarani. Apenas Atlético-GO, Juventude e CRB têm melhor desempenho em pontos do que o rubro-negro no returno, com 14 cada.

O CRB, por sinal, é o próximo adversário do Vitória. No próximo domingo (10), as equipes se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 18h.

Outro recorte positivo, que ajuda a sustentar o cenário de consistência no trabalho de Léo Condé, é o levantamento feito pelo instituto de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O departamento, famoso pelos estudos estatísticos e de probabilidade no futebol brasileiro, mostra que o Vitória tem a melhor campanha nas últimas dez rodadas da Segundona, com 21 pontos somados dos 30 possíveis. Isso representa um aproveitamento de 70%, muito similar ao alcançado na arrancada inicial da competição nacional.

Na última coletiva de imprensa, após o empate em 0x0 com o Mirassol, o treinador rubro-negro ressaltou o equilíbrio da competição e a dificuldade que as equipes que disputam o acesso terão em manter sequências de vitórias ou até mesmo de invencibilidade. “Na verdade, as dificuldades não são só do Vitória. Todas as equipes lá de cima terão problemas. Neste último terço, o campeonato será muito equilibrado e cada ponto será disputado palmo a palmo em busca do acesso”, explicou Condé.

Semana livre

O comandante rubro-negro inicia a preparação para o duelo diante do CRB nesta segunda (4), com reapresentação do elenco marcada para às 15h. Após a folga no domingo, o elenco faz um trabalho de musculação na academia hoje. Até o dia do jogo, a equipe programou cinco sessões de treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.

No sábado passado, um dia após o empate com o Mirassol, os atletas do Vitória estiveram no CT e realizaram trabalhos de forma separada. Os titulares da partida fizeram recuperação, enquanto o restante do grupo fez trabalho no campo. O treinador comandou um coletivo, que contou com a participação de atletas da base.