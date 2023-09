Vitória tem a chance de repetir dois feitos no reencontro de hoje com o CRB

Léo Gamalho é uma das apostas do Vitória contra o CRB. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória está prestes a repetir no returno dois feitos alcançados na largada da Série B do Brasileiro. Neste domingo (10), o Leão pode completar cinco jogos invicto e sem sofrer gols. Para isso, precisará segurar o CRB, a partir das 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na 27ª rodada.



A diferença é que no primeiro turno foram cinco vitórias seguidas com a defesa intacta, a última delas para o próprio adversário alagoano, por 1x0, com gol de Wagner Leonardo, já nos acréscimos. Dessa vez, o rubro-negro enfrenta o CRB após dois triunfos diante de Ceará (1x0) e Botafogo-SP (2x0), além de dois empates com Atlético-GO (0x0) e Mirassol (0x0).

A última derrota foi há mais de um mês, em 7 de agosto, na 22ª rodada, por 2x0, para o Londrina, no estádio do Café. Essa também foi a única vez que o time comandado por Léo Condé saiu derrotado de campo no returno.

Além de defender a invencibilidade e os bons números da defesa, o Vitória quer seguir com folga não apenas na tabela de classificação, mas também no G4. O rubro-negro iniciou essa 27ª rodada com três pontos de diferença para o segundo colocado e cinco para o quinto.

Os 49 pontos atuais do Leão o garantem na liderança da Série B ao menos por mais uma rodada, independentemente dos resultados rivais, mas os jogadores rubro-negros querem voltar a vencer na competição.

“O trabalho vem sendo feito e está todo mundo de cabeça tranquila para conseguir a vitória no domingo”, avisou o atacante Osvaldo. Garçom do time na Série B, com seis assistências, ele começou no banco nas últimas duas partidas após se recuperar de lesão, mas deve reaparecer entre os titulares diante do CRB.

O CRB está no meio da tabela, com 39 pontos, dez a menos que o Vitória. Apesar das disparidades das campanhas, a equipe alagoana está invicta há seis jogos e vem de três triunfos.

Para Osvaldo, o confronto no Rei Pelé terá placar magro e o psicológico dos atletas vai definir os jogos nesse momento da Série B. “O mental vai ser muito importante. As equipes agora vão minimizar ao máximo o erro. Fechar a casa, levar a vitória a todo custo, serão poucos 3x0 e mais vitórias por 1x0. Cada jogo é importante para quem está lá embaixo e para quem está buscando o acesso. Quem estiver mentalmente mais forte vai sobressair”.

ESCALAÇÃO TERÁ MUDANÇAS

O Vitória entrará em campo com mudanças diante do CRB, algumas delas por ordens médicas, caso das laterais. Felipe Vieira lesionou o joelho, precisará passar por cirurgia e está fora da Série B. Marcelo e Edson Lucas são os substitutos de ofício, mas é possível que o técnico Léo Condé desloque Matheusinho para a ala, como já ocorreu anteriormente.

Titular da lateral direita, Zeca lesionou a coxa e também desfalca o time. Railan é o único substituto imediato e deve ficar com a vaga, mas o zagueiro Yan Souto também pode ser improvisado na posição.

No meio-campo, Rodrigo Andrade vai reaparecer entre os titulares após se recuperar da lesão na panturrilha. Ele entra no lugar de Matheus Trindade, que está suspenso.

O meio-campo será formado apenas por Dudu e Rodrigo Andrade caso o técnico Léo Condé opte por reutilizar a o esquema com três zagueiros. Após cumprir suspensão, Camutanga volta ao time para fazer parceria com Wagner Leonardo, que usará a braçadeira de capitão na ausência de Zeca. João Victor ou Yan Souto completaria a defesa nesse caso.

Camutanga não é o único que volta a estar apto após cumprir suspensão. O mesmo acontece com o volante Marco Antônio e o atacante Matheus Gonçalves, mas estes devem começar no banco.

Se mantiver o sistema com dois zagueiros, Matheusinho, Wellington Nem ou Osvaldo são opções para o papel de armador. O meia Giovanni Augusto segue se recuperando da fratura na costela. No entanto, o mais provável é que Osvaldo reaparecer no ataque no lugar de Zé Hugo.