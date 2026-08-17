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Vitória tem melhor aproveitamento como mandante do Brasileirão; veja os números

Leão da Barra soma oito vitórias em 11 jogos no Barradão e tem 75,8% de aproveitamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 17:54

Elenco do Vitória celebrando com a torcida no Barradão
Elenco do Vitória celebrando com a torcida no Barradão Crédito: Victor Ferreira/ECV

A vitória por 1x0 sobre o Botafogo, no último domingo (16), no Barradão, colocou o Vitória como a equipe de melhor aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Em 11 partidas diante da torcida, o Leão da Barra soma oito vitórias, um empate e duas derrotas, com 25 pontos conquistados em 33 possíveis e aproveitamento de 75,8%.

Em pontuação, o Rubro-Negro baiano aparece como o terceiro melhor mandante da competição, atrás de Athletico-PR e Fluminense, que somam 27 pontos. A diferença, porém, é que os dois adversários disputaram 12 partidas em casa, enquanto o Vitória tem apenas 11. Por isso, o Leão apresenta o melhor aproveitamento entre os times que atuaram como mandantes na Série A.

O desempenho também chama atenção no setor defensivo. O Vitória sofreu apenas sete gols no Barradão e divide com o Athletico-PR a condição de melhor defesa como mandante. Em oito das 11 partidas disputadas em casa, o time não foi vazado.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
1 de 23
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Além da consistência defensiva, o Vitória também apresenta números positivos no ataque quando atua diante da torcida. O time tem média de 44,2% de posse de bola e marcou 16 gols em 11 partidas no Barradão.

A equipe precisa, em média, de apenas nove finalizações para marcar um gol como mandante. Do outro lado, os adversários necessitam de aproximadamente 20 finalizações para balançar as redes do Vitória.

A campanha também ganha relevância quando ampliada para o histórico do clube no Brasileirão. Desde que a competição passou a ser disputada no formato de pontos corridos, em 2003, o atual desempenho do Vitória como mandante é o melhor até o momento.

O time supera, de momento, as campanhas de 2008, 2009 e 2013, temporadas em que conquistou 38 pontos atuando em casa, o que equivale a 66,6% de aproveitamento.

Artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renê - 5 gols por Victor Ferreira/ECV
Renato Kayzer - 5 gols  por Victor Ferreira/ECV
Matheuzinho - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 2 gols  por Victor Ferreira/ECV
Diego Tarzia - 2 gols  por Victor Ferreira/ECV
Ramon - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Vitor - 1 gol por Victor Ferreira/ECV
Cacá - 1 gol por Victor Ferreira/ECV
Dudu - 1 gol por Victor Ferreira/ECV
1 de 10
Renê - 5 gols por Victor Ferreira/ECV

Desempenho fora de casa é o contraponto

Se o Vitória tem um dos melhores desempenhos como mandante, a situação muda completamente quando a equipe deixa o Barradão. Em 12 partidas como visitante, o Leão ainda não venceu e conquistou apenas quatro pontos. O aproveitamento de 11,1% é o segundo pior da Série A entre os visitantes, à frente apenas da Chapecoense, que tem 9,1%.

A diferença também aparece nos números defensivos e ofensivos. Fora de casa, o Vitória sofreu 26 gols em 12 partidas, quase quatro vezes o número de gols sofridos no Barradão. No ataque, marcou apenas sete vezes longe de Salvador.

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O próprio técnico Jair Ventura reconheceu que o desempenho como visitante é um dos principais pontos a serem corrigidos pela equipe.

"Jogar fora de casa é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós somos um dos melhores mandantes do campeonato, mas vamos buscar esse equilíbrio fora. A tendência é que a gente consiga voos maiores, nós não vamos abdicar disso, não. Vamos tentar dar saltos maiores com vitórias fora de casa", projetou o treinador.

Mas antes de voltar a atuar como visitante, o Vitória terá mais uma oportunidade de fazer valer o bom desempenho em casa. O próximo compromisso será justamente um Ba-Vi. O Leão recebe o Bahia no domingo (23), às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Botafogo, o Vitória chegou aos 29 pontos e ocupa a 12ª colocação da Série A.

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