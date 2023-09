Vitória tem três opções para a lateral direita; saiba quem pode ocupar o lugar de Zeca

Lateral direito Railan pode ser uma das novidades do Vitória contra o CRB. Crédito: PIETRO CARPI / ECV

Railan, Yan Souto e Pablo. Essas são as opções para a lateral direita do Vitória nos próximos jogos da Série B do Brasileiro. Titular da posição, o capitão Zeca lesionou a coxa e vai desfalcar o time. Ele já está fora dos jogos contra CRB, domingo (10), às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e Avaí, dia 17, às 18h, no Barradão. A previsão inicial do clube é de duas semanas de recuperação.



A braçadeira de capitão será passada para o zagueiro Wagner Leonardo, que a exibiu quando o lateral direito não esteve em campo. Zeca disputou 21 jogos da Série B, 18 deles como titular. Ele começou em campo nas últimas três rodadas, mas sentou no banco na 23ª, na vitória por 1x0 contra o Ceará, no Barradão, e viu de lá Yan Souto ser improvisado na posição. O zagueiro de 21 anos é novamente opção para o técnico Léo Condé.

No entanto, o substituto imediato da posição é Railan, único lateral direito de ofício à disposição no elenco neste momento. O jogador de 23 anos não joga há um mês, quando lesionou a coxa, na derrota por 2x0 para o Londrina, no estádio do Café. Recuperado, ele foi relacionado para o empate sem gols com o Mirassol, no Barradão, na rodada passada, mas não foi utilizado. A última sequência dele como titular foi da 16ª à 20ª rodada, período da primeira lesão de Zeca na Série B.

Com chances bem remotas até mesmo de ser aproveitado na função no decorrer do jogo, aparece Pablo Diogo. O atacante de 30 anos fez apenas quatro partidas com a camisa do Vitória, todos deixando o banco de reservas. Neste segundo turno, o jogador foi relacionado para apenas uma confronto, com Botafogo-SP, no Barradão, na 24ª rodada, mas não foi aproveitado. Ele não entra em campo há mais de dois meses, porém já atuou como ala direito em outros clubes da carreira.

Além do treinamento da tarde desta quinta-feira (7), o técnico Léo Condé terá outros dois para definir o substituto de Zeca e fechar a escalação para o jogo de domingo, em Maceió. A mudança na lateral direita não será a única. O lateral esquerdo Felipe Vieira lesionou o joelho, precisará passar por cirurgia e não joga mais nesta temporada. Marcelo e Edson Lucas são as opções de ofício, mas o meia-atacante Matheusinho também já fez a função no campeonato.