Vitória tenta a contratação de um lateral esquerdo

Lateral esquerdo do Vitória, Felipe Vieira está lesionado. Crédito: PIETRO CARPI / ECV

A lesão de Felipe Vieira fez o Vitória buscar mais uma peça de reposição na lacuna da janela de transferências desse segundo semestre. De acordo com o presidente rubro-negro, Fábio Mota, o clube tenta a contratação de um lateral esquerdo. O elenco conta com dois jogadores de ofício para a posição. Titular no começo da Série B, Marcelo agora é o substituto imediato.



"A gente está monitorando porque a lesão do Felipe Vieira é maior do que a do Osvaldo. É uma lesão de grau 2 para 3, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. A gente só tem um lateral esquerdo hoje, que é o Marcelo", afirmou Fábio Mota em entrevista à Rádio Sociedade.

"Tem o Zeca que acabou de voltar e já pode ser uma opção para o jogo da Ponte Preta pelo lado esquerdo, mas aí você cobre um santo para descobrir o outro. Então, a gente está monitorando. A gente quer até o fim da janela trazer um lateral esquerdo. Quem sabe um direito”, completou o dirigente.

Felipe Vieira e Osvaldo lesionaram a coxa durante o primeiro tempo da vitória por 1x0 contra a Chapecoense, na última segunda-feira (24), no Barradão. Eles foram substituídos por Marcelo e Léo Gamalho, respectivamente. Segundo boletim médico divulgado pelo clube, os dois estão vetados do próximo jogo do Vitória, contra a Ponte Preta, domingo (30), às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e serão reavaliados na semana que vem.

Marcelo é o substituo imediato, mas Zeca também pode fazer a função. Lateral direito, ele é ambidestro e já atuou muitas vezes ao longo da carreira no lado esquerdo do campo. Capitão do Vitória até se lesionar, Zeca está recuperado e já treinando normalmente com o elenco.

Em entrevista ao site Bahia Notícias, Fábio Mota também falou sobre a possibilidade de voltar a utilizar Vicente. O lateral esquerdo não joga desde 2 de fevereiro, quando se machucou pela segunda vez. Contratado para reforçar o time na temporada 2022, Vicente precisou passar por cirurgia no joelho em maio do ano passado e, já fora dos planos do clube, teve o contrato prorrogado para finalizar o tratamento.